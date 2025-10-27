Exitosa feria informativa realizó el SNEJ en la Universidad Continenal

Los operadores del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar (SNEJ) de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, unieron esfuerzos para realizar la segunda feria de servicios de justicia, con el objetivo de prevenir actos de violencia en la población estudiantil de la Universidad Continental.

La jueza Liz Figueroa Tejada, en representación del presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa y responsable del SNEJ en este distrito judicial, inauguró esta actividad descentralizada orientada a la difusión masiva de los alcances de la Ley 30364 y de las acciones concretas que vienen desarrollando los operadores de justicia para prevenir la violencia psicológica, física y económica en la ciudadanía.

Durante el acto inaugural, el coordinador académico de la Universidad Continental, Henry Gómez Urquizo, destacó la importancia de unir esfuerzos para enfrentar esta problemática social que afecta a la población en general y que exige la confluencia de voluntades institucionales para superarla.

Los juzgados de Protección explicaron el proceso para presentar denuncias y recibieron casos directamente de los estudiantes, mientras que los juzgados Penales Especializados detallaron las sanciones establecidas por la ley frente a los delitos vinculados a la violencia y al acoso. El evento contó con la participación de los jueces Johanna Lozano Rosado, Oscar Quilluya Puma y Lourdes Ventura Zaa, integrantes del Tercer Colegiado Transitorio del Módulo Penal de Violencia.

Asimismo, participaron en esta actividad la Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el programa Warmi Ñan del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables —que brinda orientación a víctimas de violencia—, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, quienes expusieron los canales de atención y acompañamiento disponibles para la ciudadanía.