Juzgado de la Unidad Piloto de Flagrancia dicta prisión preventiva contra reincidente por violento robo de celular en Cajamarca
Imputado fue capturado por transeúntes tras amenazar de muerte a dos mujeres y será juzgado bajo mandato de prisión preventiva.
- Corte Superior de Justicia de Cajamarca emite condena de 14 años contra agresor que violó a su expareja
- Culminan entrevistas personales a postulantes del concurso público bajo el régimen del Decreto Legislativo
Juzgado de Flagrancia de Cajamarca durante la audiencia pública del caso.
Imputado fue capturado por transeúntes tras amenazar de muerte a dos mujeres y será juzgado bajo mandato de prisión preventiva.