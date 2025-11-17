Culminan entrevistas personales a postulantes del concurso público bajo el régimen del Decreto Legislativo

La Corte Superior de Justicia de Sullana culminó las entrevistas personales a los postulantes que participan en el proceso de selección de personal bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N.° 728, convocado con el objetivo de cubrir 28 plazas en los distintos órganos jurisdiccionales y administrativos de la

institución.

Al igual que en las jornadas anteriores, las entrevistas estuvieron a cargo del Comité de Selección, integrado por el administrador distrital, Ing. Reinaldo Elías Silva; la jefa de la Oficina de Recursos Humanos, Abog. Alessandra Ramírez Saavedra; y el administrador del Módulo Penal de Sullana, Ing. Sebastián EleraSánchez.

Cabe precisar que, ante la inhibición de uno de los integrantes titulares de Comité, participó como miembro suplente el Ing. Pablo Sosa Sócola, jefe de la Oficina de Informática, conforme a la resolución que dispone su designación.

Asimismo, con el propósito de garantizar la transparencia y objetividad del proceso, participaron la representante de la Comisión de Integridad, Agurto Zapata, en calidad de veedora, y la representante del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, Maen Vera Curay, en calidad de observadora.

