Judicialidad

En Talara sentenciados a trabajos comunitarios realizan pintado del Centro de Salud

Esta iniciativa, promovida por la Corte Superior de Justicia de Sullana, busca resocializar a los sentenciados mediante labores en beneficio de la comunidad.

Cuarenta y siete sentenciados realizan trabajos comunitarios pintando el frontis del Centro de Salud de Talara. Fuente: Difusión.
Cuarenta y siete sentenciados a trabajos comunitarios, vienen realizando el pintado del frontis del Centro de Salud de Talara, en el marco de la ejecución de las jornadas de resocialización del Programa "Sirviendo a mi Comunidad", que promueve la Corte Superior de Justicia de Sullana en coordinación con la Oficina de Medio Libre del INPE, la Municipalidad Provincial de Talara y la Empresa ENEL que aportaron laa herramientas y materiales para dicha campaña.

La jornada fue supervisada por el Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Talara José Luis Lizano Canales, el Gerente de Servicios Públicos, Gérardo Eusebio Echeandia Alvarez, el jefe de la Oficina de Medio Libre del INPE, Heras Ramírez, así como la Sub Administradora de Talara, Mare Kate Arroyo. Céspedes.

Los sentenciados son condenados por delitos como conducción ebria y omisión a la asistencia familiar. Fuente: Difusión.

De esta manera, los sentenciados por delitos de conducción en estado de ebriedad y omisión a la asistencia familiar, realizaron esta labor, con las que se aporta de manera positiva a la sociedad, a través de la conservación y mantenimiento de los espacios públicos.

Cabe precisar, que el Programa "Sirviendo a mi Comunidad", es una iniciativa implementada en enero del presente año por el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, y ha obtenido un reconocimiento como Buena Práctica en Gestión Pública 2025.

