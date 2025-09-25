HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Cuándo llegaría 'El Monstruo' a Perú tras ser capturado en Paraguay?
¿Cuándo llegaría 'El Monstruo' a Perú tras ser capturado en Paraguay?     ¿Cuándo llegaría 'El Monstruo' a Perú tras ser capturado en Paraguay?     ¿Cuándo llegaría 'El Monstruo' a Perú tras ser capturado en Paraguay?     
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     
Judicialidad

Corte de Lambayeque y diversas instituciones marcharon en Chiclayo contra la trata de personas

La actividad culminó en la Plaza Cívica de José Leonardo Ortiz con un plantón informativo a la población.

En la actividad se distribuyó material preventivo y se difundieron mensajes contra la trata. Fuente: Difusión.
En la actividad se distribuyó material preventivo y se difundieron mensajes contra la trata. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJLA), a través de su Módulo Judicial Integrado en Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, participó activamente en el pasacalle y plantón informativo organizado por la Red Regional Contra la Trata de Personas, en el marco de la conmemoración del “Día Nacional Contra la Trata de Personas” y de la Campaña Corazón Azul 2025.

La jornada inició en el Paseo Las Musas y recorrió las principales calles de Chiclayo, donde las instituciones participantes distribuyeron material preventivo y difundieron mensajes de lucha contra este delito, considerados como consignas centrales: “La libertad no se vende”, “Luchemos contra la esclavitud moderna”, “Fortalezcamos las conexiones, detengamos la explotación” y “Eduquemos a uno, empoderemos a muchos”.

El recorrido culminó en la Plaza Cívica de José Leonardo Ortiz con un plantón informativo en el que se brindó orientación a la ciudadanía sobre las formas en que se presenta la trata de personas, las modalidades de captación mediante falsas promesas de empleo y los canales institucionales disponibles para denunciar este delito.

Entre las entidades que formaron parte de la jornada, y marcharon junto a la Corte de Lambayeque, se encontraban la Fiscalía de Prevención del Delito, el Programa de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de Chiclayo, Cayaltí y Ferreñafe, el Voluntariado Universitario del Ministerio Público, el Programa de Justicia Juvenil Restaurativa, el Gobierno Regional de Lambayeque, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú – Área de Trata de Personas, la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo, entre otras.

Con su participación, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso en la lucha contra la trata de personas y en la promoción de espacios de prevención y sensibilización que contribuyan a proteger la libertad y dignidad de las personas más vulnerables de la región.

Notas relacionadas
Corte de luz en Lambayeque el 25 y 26 de septiembre: Ensa suspende servicio en estos distritos

Corte de luz en Lambayeque el 25 y 26 de septiembre: Ensa suspende servicio en estos distritos

LEER MÁS
Corte de Lambayeque cerró dos semanas de reflexión académica con ponencia sobre inteligencia artificial

Corte de Lambayeque cerró dos semanas de reflexión académica con ponencia sobre inteligencia artificial

LEER MÁS
Corte de Lambayeque capacita a Jueces de Paz en temas de violencia familiar y atención a población vulnerable

Corte de Lambayeque capacita a Jueces de Paz en temas de violencia familiar y atención a población vulnerable

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte de Lambayeque y Municipalidad de Chiclayo coordinan poda de jardines y ordenamiento de estacionamiento en sede Manuel Huangal Naveda

Corte de Lambayeque y Municipalidad de Chiclayo coordinan poda de jardines y ordenamiento de estacionamiento en sede Manuel Huangal Naveda

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de Lambayeque desarrolla capacitación sobre juzgamiento y actuación probatoria

Óscar Vílchez sorprende al proponer a exentrenador de Alianza Lima para la selección peruana: “Ha hecho las cosas bien”

Modernización tecnológica: Corte de Lambayeque recibió visita de la gerencia de tecnologías de información del Poder Judicial

Judicialidad

Corte de Lambayeque desarrolla capacitación sobre juzgamiento y actuación probatoria

Modernización tecnológica: Corte de Lambayeque recibió visita de la gerencia de tecnologías de información del Poder Judicial

Corte de Lambayeque participó en ceremonia por el Día de las Fuerzas Armadas y homenaje a la Virgen de la Merced

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rosa María Palacios sobre captura de 'El Monstruo': "La recompensa debe ir a la policía paraguaya"

Betssy Chávez: Fiscalía solicita al Poder Judicial prohibir a exministra de Pedro Castillo acercarse a embajadas

Morococha: el pueblo expropiado por la minera Chinalco

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota