Corte de Lambayeque y diversas instituciones marcharon en Chiclayo contra la trata de personas

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJLA), a través de su Módulo Judicial Integrado en Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, participó activamente en el pasacalle y plantón informativo organizado por la Red Regional Contra la Trata de Personas, en el marco de la conmemoración del “Día Nacional Contra la Trata de Personas” y de la Campaña Corazón Azul 2025.

La jornada inició en el Paseo Las Musas y recorrió las principales calles de Chiclayo, donde las instituciones participantes distribuyeron material preventivo y difundieron mensajes de lucha contra este delito, considerados como consignas centrales: “La libertad no se vende”, “Luchemos contra la esclavitud moderna”, “Fortalezcamos las conexiones, detengamos la explotación” y “Eduquemos a uno, empoderemos a muchos”.

El recorrido culminó en la Plaza Cívica de José Leonardo Ortiz con un plantón informativo en el que se brindó orientación a la ciudadanía sobre las formas en que se presenta la trata de personas, las modalidades de captación mediante falsas promesas de empleo y los canales institucionales disponibles para denunciar este delito.

Entre las entidades que formaron parte de la jornada, y marcharon junto a la Corte de Lambayeque, se encontraban la Fiscalía de Prevención del Delito, el Programa de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de Chiclayo, Cayaltí y Ferreñafe, el Voluntariado Universitario del Ministerio Público, el Programa de Justicia Juvenil Restaurativa, el Gobierno Regional de Lambayeque, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú – Área de Trata de Personas, la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo, entre otras.

Con su participación, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso en la lucha contra la trata de personas y en la promoción de espacios de prevención y sensibilización que contribuyan a proteger la libertad y dignidad de las personas más vulnerables de la región.