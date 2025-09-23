Corte de Lambayeque y Municipalidad de Chiclayo coordinan poda de jardines y ordenamiento de estacionamiento en sede Manuel Huangal Naveda

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque, a través de su equipo de seguridad, viene trabajando de manera coordinada con la Municipalidad Provincial de Chiclayo en acciones de embellecimiento, orden y reforzamiento de la seguridad en los alrededores de la sede judicial Manuel Huangal Naveda.

Entre las principales labores realizadas destaca la poda de árboles y jardines del frontis y zonas aledañas, con el objetivo de mejorar la visibilidad para los conductores y transeúntes, así como brindar un entorno más ordenado y seguro para la ciudadanía que acude diariamente a este centro cívico.

Asimismo, se ha consolidado el ordenamiento del estacionamiento vehicular, que ahora mantiene un aforo controlado de más de 40 vehículos y cerca de 20 motocicletas en espacios debidamente señalizados. Gracias a la coordinación entre inspectores de tránsito de la municipalidad y personal de seguridad de la Corte, se evita el mal estacionamiento y la congestión que antes dificultaban el acceso y ponían en riesgo la seguridad de los usuarios.

El abogado Carlos Alberto González Núñez, subgerente de Transportes de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, destacó que este trabajo conjunto se gestiona desde hace varios años y hoy permite mantener un espacio público ordenado en beneficio de todos. Por su parte, el área de Seguridad de la Corte de Lambayeque resaltó que estas acciones no solo apuntan a la comodidad de los ciudadanos, sino también a garantizar la seguridad perimetral, considerando la cercanía con instituciones como el Ministerio Público, la Biblioteca Municipal y el establecimiento penitenciario de Chiclayo.

La Corte de Lambayeque agradeció la disposición de la Municipalidad Provincial de Chiclayo y reafirmó su compromiso de seguir sumando esfuerzos interinstitucionales para ofrecer espacios más seguros, accesibles y adecuados para la comunidad.