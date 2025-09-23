HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años
Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años     Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años     Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años     
Judicialidad

Corte de Lambayeque y Municipalidad de Chiclayo coordinan poda de jardines y ordenamiento de estacionamiento en sede Manuel Huangal Naveda

Acciones conjuntas permiten mejorar la seguridad, la visibilidad y el ornato en el frontis y alrededores de la sede judicial Manuel Huangal Naveda.

Se han realizado trabajos de poda de árboles y ordenamiento del estacionamiento. Fuente: Difusión.
Se han realizado trabajos de poda de árboles y ordenamiento del estacionamiento. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque, a través de su equipo de seguridad, viene trabajando de manera coordinada con la Municipalidad Provincial de Chiclayo en acciones de embellecimiento, orden y reforzamiento de la seguridad en los alrededores de la sede judicial Manuel Huangal Naveda.

Entre las principales labores realizadas destaca la poda de árboles y jardines del frontis y zonas aledañas, con el objetivo de mejorar la visibilidad para los conductores y transeúntes, así como brindar un entorno más ordenado y seguro para la ciudadanía que acude diariamente a este centro cívico.

Asimismo, se ha consolidado el ordenamiento del estacionamiento vehicular, que ahora mantiene un aforo controlado de más de 40 vehículos y cerca de 20 motocicletas en espacios debidamente señalizados. Gracias a la coordinación entre inspectores de tránsito de la municipalidad y personal de seguridad de la Corte, se evita el mal estacionamiento y la congestión que antes dificultaban el acceso y ponían en riesgo la seguridad de los usuarios.

El abogado Carlos Alberto González Núñez, subgerente de Transportes de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, destacó que este trabajo conjunto se gestiona desde hace varios años y hoy permite mantener un espacio público ordenado en beneficio de todos. Por su parte, el área de Seguridad de la Corte de Lambayeque resaltó que estas acciones no solo apuntan a la comodidad de los ciudadanos, sino también a garantizar la seguridad perimetral, considerando la cercanía con instituciones como el Ministerio Público, la Biblioteca Municipal y el establecimiento penitenciario de Chiclayo.

La Corte de Lambayeque agradeció la disposición de la Municipalidad Provincial de Chiclayo y reafirmó su compromiso de seguir sumando esfuerzos interinstitucionales para ofrecer espacios más seguros, accesibles y adecuados para la comunidad.

Notas relacionadas
Corte de luz en Lambayeque el 25 y 26 de septiembre: Ensa suspende servicio en estos distritos

Corte de luz en Lambayeque el 25 y 26 de septiembre: Ensa suspende servicio en estos distritos

LEER MÁS
650 bebés y niños tuvieron reacciones adversas tras ser vacunados en Lambayeque

650 bebés y niños tuvieron reacciones adversas tras ser vacunados en Lambayeque

LEER MÁS
Corte de luz del 18 al 20 de septiembre en Lambayeque: revisa distritos y horarios afectados, según Ensa

Corte de luz del 18 al 20 de septiembre en Lambayeque: revisa distritos y horarios afectados, según Ensa

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dictan 9 meses de prisión preventiva para cuatro detenidos por minería ilegal

Dictan 9 meses de prisión preventiva para cuatro detenidos por minería ilegal

LEER MÁS
Juzgado de Familia de Casma se trasladó a Yaután para realizar audiencias presenciales

Juzgado de Familia de Casma se trasladó a Yaután para realizar audiencias presenciales

LEER MÁS
Pobladores de Guadalupido serán beneficiados con implementación de JustiRed

Pobladores de Guadalupido serán beneficiados con implementación de JustiRed

LEER MÁS
Corte de Piura inaugura Curso de Orientadoras Judiciales 2025

Corte de Piura inaugura Curso de Orientadoras Judiciales 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció hoy la capital, según IGP

Cantantes colombianos B-King y DJ Regio Clown son hallados muertos en el Estado de México

Conductora de podcast deportivo causa indignación por llamar “serranos” a pasajeros del Metropolitano: "Serranos son y serranos morirán"

Judicialidad

Dictan 9 meses de prisión preventiva para cuatro detenidos por minería ilegal

Juzgado de Familia de Casma se trasladó a Yaután para realizar audiencias presenciales

Pobladores de Guadalupido serán beneficiados con implementación de JustiRed

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Perumin 37 empieza con saludo del papa León XIV y fecha incierta sobre inicio de Tía María

Rosa María Palacios sobre actuar de la PNP en marcha de la Generación Z: "Son buenos para reprimir al pueblo"

Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota