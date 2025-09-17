HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Módulo Judicial de la Corte de Lambayeque promueve crianza sin violencia en padres de familia de La Victoria

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque, a través de su Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, desarrolló un taller vivencial dirigido a padres de familia de la I.E.I. N.° 008 “Niños Mensajeros de la Paz” del distrito de La Victoria.

Servidores judiciales ofrecieron dinámicas sobre el rol parental y resolución de conflictos. Fuente: Difusión.
Servidores judiciales ofrecieron dinámicas sobre el rol parental y resolución de conflictos. Fuente: Difusión.

Con el compromiso de seguir fortaleciendo la prevención de la violencia desde el núcleo familiar, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, mediante su Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, ejecutó el taller vivencial titulado “Crianza sin violencia”, el martes 16 de septiembre, en la I.E.I. N.° 008 “Niños Mensajeros de la Paz” del distrito de La Victoria – Chiclayo.

Esta actividad se realizó en el marco de la “Gran Campaña de lucha contra la violencia hacia la mujer e integrantes del grupo familiar 2025”, y estuvo dirigida a los padres de familia de la institución educativa, con el propósito de promover prácticas de crianza respetuosas y libres de violencia.

El taller fue conducido por los servidores judiciales adscritos al Módulo Judicial: el psicólogo Brian Daniel Díaz Zúñiga, la abogada Jhois Etel Chiclote Rodríguez y la educadora Claudia Cecilia Paredes Ventura, quienes mediante dinámicas participativas y técnicas de trabajo en equipo abordaron temas como:

  • El rol de madres y padres en la crianza.
  • Estrategias para la resolución de conflictos frente a las necesidades de niñas y niños.
  • Reflexiones sobre las prácticas de crianza actuales y sus impactos.

Asimismo, como parte de la difusión institucional, se informó a los padres de familia sobre la labor que desarrolla el Módulo Judicial Integrado en la región Lambayeque, así como los canales a través de los cuales se puede denunciar cualquier forma de violencia.

Esta iniciativa reafirma el compromiso de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque con la prevención de la violencia familiar y de género, reconociendo a las familias como el primer espacio para construir una sociedad más justa y libre de violencia.

