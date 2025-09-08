Dr. Víctor Edinson Gonzáles delgado juramenta como Juez Superior Provisional en la Corte de Lambayeque

La mañana del 5 de septiembre, en la sala de reuniones de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, ubicada en el quinto piso de la sede central Manuel Huangal Naveda, el presidente de la institución, doctor César William Bravo Llaque, tomó juramento al doctor Víctor Edinson Gonzáles Delgado como juez superior provisional.

Esta designación responde a lo dispuesto en la Resolución Administrativa N.° 1088-2025-P-CSJLA/PJ, por lo que ahora la Segunda Sala Laboral, conformada por los jueces superiores titulares Juan Ismael Rodríguez Riojas y Cecilia Lucila Tutaya Gonzales, también integra al doctor Víctor Edinson Gonzáles Delgado.

Cabe resaltar que el doctor Gonzáles Delgado se ha venido desempeñando con solvencia y eficiencia la función de juez coordinador en el Módulo Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, ubicado en la sede Óscar Manuel Burga Zamora, en la calle Virgilio Dall'Orso N.° 150 – Chiclayo.

Con este acto, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso de fortalecer la labor jurisdiccional, garantizando la continuidad y eficiencia en la impartición de justicia en beneficio de la ciudadanía.