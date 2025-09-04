Unificación de criterios en procesos penales es tema central en mesa de trabajo entre Corte de Lambayeque y Ministerio Público

Con el objetivo de optimizar el trámite de los procesos penales y fortalecer la articulación entre las instituciones que conforman el sistema de justicia, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJLA) instaló una Mesa de Trabajo Interinstitucional, la cual permitió establecer criterios unificados y eficientes en beneficio directo de los usuarios y la correcta aplicación de la Ley N.° 32348, Ley de Flagrancia.

La sesión fue inaugurada por el presidente de la CSJLA, Dr. César William Bravo Llaque, quien brindó las palabras de bienvenida. Durante su intervención, destacó la importancia de estos encuentros para mejorar la calidad de la justicia y expresó su preocupación por las denominadas “defensas cautivas”, a menudo asumidas por abogados particulares que no presentan los medios probatorios necesarios. “Este tipo de reuniones son fundamentales porque nos obligan a hacer prevalecer la dignidad de las personas, acortan distancias y, al final, los grandes beneficiarios son los justiciables”, subrayó.

Por su parte, la jefa de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control (ODANC) Lambayeque, Dra. Ana Elizabeth Salés del Castillo, felicitó la iniciativa y recordó el valioso trabajo colaborativo que se realizaba antes y después de la implementación del Nuevo Código Procesal Penal. Resaltó que estos espacios de coordinación contribuyeron a que la CSJLA sea reconocida como una de las mejores cortes del país.

En tanto, la jueza coordinadora de los Juzgados de Investigación Preparatoria, Dra. Mary Isabel Núñez Cortijo, presentó la problemática general y la agenda de trabajo a desarrollar durante la jornada.

En este espacio se adoptaron importantes acuerdos. En primer lugar, se abordó la falta de comunicación respecto a los cambios de fiscales, por lo que se estableció que la fiscal coordinadora remitirá oportunamente, a través de Presidencia y Administración del Módulo Penal, el listado de cambios efectuados en las fiscalías. Asimismo, se acordó que en cada expediente se presente el escrito correspondiente para el apersonamiento y consignación de la casilla del nuevo fiscal.

Otro acuerdo alcanzado fue la rotación de los especialistas de audiencia. Desde las coordinaciones de los Juzgados de Investigación Preparatoria, Unipersonales y Colegiados, se remitirá oportunamente dicha información a la fiscal coordinadora del Distrito Fiscal de Lambayeque, a fin de asegurar una adecuada organización.

Asimismo, se estableció que la administración del Módulo Penal Central brindará una capacitación al personal de las fiscalías respecto al correcto ingreso de requerimientos mediante la Mesa de Partes Electrónica – SINOE, debido a que se habían observado omisiones e inconsistencias que afectaban el trámite procesal.

Finalmente, se comunicó la problemática referida a los ingresos de prisiones preventivas con detenido, de manera virtual y fuera del turno laboral, sin consignar el check del órgano jurisdiccional de turno ni de detenidos. Ante ello, la fiscal coordinadora indicó que informará a sus pares y adjuntos para que estas incidencias no se repitan.

La reunión contó con la participación de representantes de la administración del Módulo Penal Central, de la Unidad de Flagrancia de Chiclayo, de los Juzgados de Oyotún y Cayaltí, magistrados de la Unidad de Flagrancia, así como de la Dra. Sara del Socorro Alvarado Cabrera, presidenta de la Junta de Fiscales Provinciales del Distrito Fiscal de Lambayeque, acompañada de fiscales coordinadores.

Con esta mesa de trabajo, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso de promover un espacio de diálogo y consenso, superando desafíos operativos y garantizando una administración de justicia más ágil, predecible y al servicio de la ciudadanía.