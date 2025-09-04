HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Unidad de Flagrancia de Lambayeque logra condena efectiva por tráfico ilícito de drogas en José Leonardo Ortiz

Condenan a 6 años y 8 meses de prisión a “Chamaco” por microcomercialización de droga en Lambayeque. Llevaba 714 ketes de PBC al momento de su captura.

Se dictaron ocho meses de pena privativa de la libertad. Fuente: Difusión.
Se dictaron ocho meses de pena privativa de la libertad. Fuente: Difusión.

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Lambayeque, a cargo de la magistrada Hugo Santa Cruz Parco, dictó sentencia de seis años y ocho meses de pena privativa de la libertad efectiva contra J. M. M. A. (30), por el delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico ilícito de drogas.

Además de la condena, el procesado deberá cumplir con el pago de S/ 1,412.50 por concepto de multa y S/ 5,000.00 de reparación civil a favor del Estado.

De acuerdo con lo sustentado por el Ministerio Público, los hechos ocurrieron el 12 de agosto de 2025, cuando efectivos policiales de la comisaría de José Leonardo Ortiz realizaban patrullaje preventivo en las inmediaciones de la avenida México y el mercado Moshoqueque (3er sector). Testigos anónimos alertaron a los agentes sobre la presencia de un sujeto, conocido con el alias de “Chamaco”, quien presuntamente se dedicaba a la venta de drogas al menudeo en la zona.

Durante la intervención, el investigado fue identificado como J. M. M. A. (30). Al efectuarle el registro personal, la Policía encontró en sus bolsillos varias bolsas negras tipo chequera, que contenían en su interior múltiples envoltorios tipo “kete” hechos con recortes de papel cuadriculado y rayado, con sustancias de características compatibles a pasta básica de cocaína (PBC).

En total, se decomisaron 714 envoltorios tipo “kete” y varias bolsas con sustancia pastosa en estado húmedo, cuyo análisis arrojó un peso de:

  • 39.74 gramos de cocaína (M1)
  • 39.00 gramos de cocaína (M2)
  • 60.66 gramos de cocaína (M3)

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público y, en audiencia, la representante fiscal presentó el requerimiento que dio lugar a la condena emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Lambayeque.

En cumplimiento de lo resuelto, se dispuso el inmediato internamiento del sentenciado en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo (ex Picsi), medida que se ejecuta desde el 22 de agosto de 2025.

