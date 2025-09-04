HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Módulo Judicial de la Corte de Lambayeque promueve prevención de la violencia escolar en padres de familia

La charla se realizó en la I.E.I. N.° 121 Nuestra Señora del Pilar de la urbanización Las Brisas, con dinámicas y orientación sobre señales de alerta y estrategias de prevención.

Se realizó una charla de sensibilización dirigida a 55 padres de familia. Fuente: Difusión.
Se realizó una charla de sensibilización dirigida a 55 padres de familia. Fuente: Difusión.

El Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque desarrolló este viernes 29 de agosto una charla de sensibilización dirigida a 55 padres de familia de la I.E.I. N.° 121 Nuestra Señora del Pilar, ubicada en la urbanización Las Brisas, en el distrito de Chiclayo.

La actividad estuvo a cargo del psicólogo Brian Daniel Díaz Zúñiga, la abogada Jhois Etel Chiclote Rodríguez y la educadora Claudia Cecilia Paredes Ventura, quienes abordaron temas relacionados con las causas y consecuencias de la violencia escolar, las señales de alerta en los estudiantes, así como diversas estrategias de prevención. A través de juegos didácticos y dinámicas grupales, se buscó que los padres de familia reconozcan y asuman un rol activo en la protección de sus hijos.

Asimismo, se explicaron los alcances de la Ley N.° 30364, norma que tiene como objetivo prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, resaltando su importancia en la protección integral de niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales (ENARES) 2024, Lambayeque presenta un 34 % de violencia en el entorno escolar. Si bien la región se encuentra entre las de menor índice a nivel nacional, el Módulo Judicial Integrado en Violencia de la CSJLA mantiene como prioridad la prevención de la violencia desde el ámbito educativo, articulando acciones que fortalezcan la seguridad y bienestar de la niñez.

