➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 22 de marzo, según Jhan Sandoval
¿Quieres saber qué te deparan los astros en el amor, salud y dinero? Conoce el horóscopo de hoy del peruano Jhan Sandoval.
El astrólogo Jhan Sandoval presenta el horóscopo de hoy, domingo 22 de marzo de 2026, con nuevas predicciones para los 12 signos del zodiaco. Sus interpretaciones ofrecen orientaciones sobre el amor, la salud y el trabajo, y permiten a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis conocer qué tendencias podrían marcar su jornada y si es momento de tomar decisiones importantes, asumir nuevos retos o esperar mejores oportunidades.
¿Qué dice el horóscopo de este domingo 22 de marzo?
Aries: Aunque tengas la razón no será favorable recriminar a esa persona a cada instante por sus errores. Esto solo la lastimaría y no lograrías nada en concreto. Entiende su posición y trata de conciliar.
TE RECOMENDAMOS
Tauro: Una discusión con la persona que quieres te llevaría a romper el buen concepto que tenías de ella. Su aparente impaciencia te afectará, pero se dará cuenta del error y tratará de disculparse.
Géminis: Luego de esa crisis que viviste recuperas la calma y el buen juicio. Buscarás a esa persona con la que peleaste y llegarán a un acuerdo y a un buen entendimiento. Volverá la armonía.
Cáncer: Tendrás la tarde libre y decidirás reunirte con algunas amistades para un ameno compartir. En el amor, alguien que es consciente de la distancia que había marcado te volverá a buscar.
Leo: Una persona con la que hace mucho no tienes contacto te volverá a buscar. Te sorprenderá sus mensajes, pero no debes de crear expectativas. Es alguien ambivalente y es mejor tomar distancia.
Virgo: Una amistad a la que le confesarás ese problema amoroso te ayudará a tomar conciencia y darte cuenta de errores cometidos que habías pasado por alto. Hoy cambiará tu manera de pensar.
Libra: Han quedado una serie de pendientes laborales o académicos y harás lo posible por avanzar. Tienes que darte un espacio para el descanso. En el amor, no seas indiferente con tu pareja.
Escorpio: Aprovecharás la tarde para realizar compras que habías postergado por falta de tiempo. Te sentirás satisfecho con todo lo que avanzarás. En el amor, sé transparente con esa persona.
Sagitario: Se presentará un imprevisto que lograrás atender a tiempo y resolver. Es posible que en una reunión familiar alguien haga un comentario que te incomode. Evita discrepancia, sé diplomático.
Capricornio: Surge un encuentro con esa persona que quieres, pero que muestra ambivalencia y constante indecisión. Es el momento de confrontarla de manera alturada y exigirle que tome una decisión.
Acuario: Es posible que sientas cierta contractura corporal por todo el estrés que has estado cargando debido a tu agenda laboral. Hoy trata de cancelar reuniones o encuentros y dedícate a descansar.
Piscis: Ya se han superado la mayoría de problemas familiares que te habían aquejado. Esto ha mejorado tus ánimos y el deseo por avanzar muchas cosas en casa. En el amor, esa persona te buscará.