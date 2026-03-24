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Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 24 de marzo, según Jhan Sandoval

Este 24 de marzo, el horóscopo de Jhan Sandoval ofrece predicciones para todos los signos zodiacales. Descubre lo que les depara el universo en amor, trabajo y salud.

Horóscopo Jhan Sandoval del 24 de marzo de 2026.
Horóscopo Jhan Sandoval del 24 de marzo de 2026. | Foto: La República

Este martes 24 de marzo del 2026, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los 12 signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas. 

PUEDES VER: ➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 23 de marzo, según Jhan Sandoval

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¿Qué dice el horóscopo de este martes 24 de marzo?


Aries: Luego de un tiempo de lentitud y espera, llegan buenas noticias a nivel laboral, todo cambiará a tu favor. En el amor, vuelve a tu mente el recuerdo de esa persona. No actúes por impulso.

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Tauro: Estás generando envidias y el recelo de algunos compañeros. Mantén un perfil bajo y evitarás ser blanco de ataques. En el amor, no faltes a la verdad o esa persona podría tomar distancia. 

Géminis: Tomarás distancia de un grupo de personas que no eran positivas en tu vida laboral o social. En el amor, ahora que se han superado los conflictos, no permitas que todo caiga en monotonía. 

Cáncer: No le comentes a nadie sobre tus planes, habrá quien desee sembrarte dudas que luego te paralizarían. En el amor, tu pareja te hará una serie de preguntas que evidenciarán su desconfianza. 

Leo: La experiencia sumada a tus conocimientos te permitirán destacar y recibir reconocimiento por parte de tu entorno. En el amor, luego de esa decepción llega alguien que te devolverá la ilusión. 

Virgo: Tienes los conocimientos y la habilidad necesaria para iniciar ese negocio que sabes será exitoso, no lo dudes. En el amor, tu indiferencia lastima a esa persona que intenta acercarse. Evítalo. 

Libra: Confía en tus percepciones y no hagas negocios con esa persona que no te brinda confianza, evitarás engaños o pérdidas. En el amor, los conflictos solo desgastan el amor. Reflexiona. 

Escorpio: Alguien que desea que termines rápido con una labor encomendada podría presionarte al punto de elevar tu estrés. No actúes de manera intolerante y exprésale con calma tu inconformidad. 

Sagitario: Mientras tus compañeros buscarán culpables, tú te centrarás en encontrar soluciones a ese problema que se ha presentado. Gracias a tu constancia encontrarás salidas rápidas e inteligentes. 

Capricornio: Te harán una propuesta que no habías esperado. Llega un tiempo de cambios muy favorables en lo laboral y económico. En el amor, luego de esa pelea surgen aclaraciones y una reconciliación. 

Acuario: Realizarás una labor que te brindará mucha satisfacción. Hoy llega a tus manos ese monto de dinero que necesitabas. En el amor, la ambivalencia de esa persona hará que tomes distancia. 

Piscis: Podrías recibir una propuesta laboral que no será del todo positiva. No te apresures y evalúa con calma. En el amor, retomas contacto con alguien que no busca estabilidad. Evita ilusionarte. 


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