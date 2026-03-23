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Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 23 de marzo, según Jhan Sandoval

Este 23 de marzo, el horóscopo de Jhan Sandoval ofrece predicciones para todos los signos zodiacales. Conoce lo que te depara el universo en amor, trabajo y salud.

Horóscopo Jhan Sandoval 23 de marzo de 2026.
Horóscopo Jhan Sandoval 23 de marzo de 2026. | Foto: La República

El astrólogo Jhan Sandoval presenta el horóscopo de hoy, lunes 23 de marzo de 2026, con nuevas predicciones para los 12 signos del zodiaco. Conoce lo que dicen sus cartas sobre el amor, la salud y el trabajo, y permiten a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis conocer qué les depara la suerte y los astros en este día. Revisa si en esta jornada es el mejor momento para tomar decisiones importantes, asumir nuevos retos o esperar mejores oportunidades.

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¿Qué dice el horóscopo de este lunes 23 de marzo?

Aries: día de satisfacción y éxito a nivel laboral, solo mejora la comunicación con tus compañeros para que no haya retrasos. En el amor, esta distancia le sirve a esa persona para recapacitar y enmendar.

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Tauro: es posible que surja alguna discusión con una persona que no está siendo tolerante contigo a nivel laboral. No lo permitas y mantén la calma. En el amor, pones condiciones para continuar.

Géminis: ese proyecto que tienes en mente puede cambiar por completo tu suerte económica. No te paralices y esfuérzate por concretarlo. En el amor, el miedo te detiene. Déjate llevar por lo que sientes.

Cáncer: la fuerte carga laboral que llevas te llevará a buscar nuevas oportunidades, estas llegarán en menos tiempo del pensado. En el amor, esa persona ha recapacitado y te buscará para disculparse.

Leo: tu intuición te advierte que esa persona que te ofrece ese negocio o sociedad no es del todo sincera y decidirás alejarte. En el amor, tu pareja no descansará hasta que disculpes el error que cometió.

Virgo: es posible que tengas a mitad de tu jornada un problema que lograrás resolver gracias al apoyo de una persona que te aprecia. En el amor, retomas contacto con alguien que es especial para ti.

Libra: te da temor conversar con ese familiar porque consideras que su reacción no será del todo positiva. Afronta los temas que tienen pendientes. Será más receptiva de lo que imaginas y te entenderá.

Escorpio: cuidado, una persona con malas intenciones te hará una propuesta que no te conviene considerar. Sería perjudicial para tu economía. En el amor, aléjate de esa persona que no es madura.

Sagitario: no te frenes por temor. Esa persona con la que deseas trabajar estará dispuesta a ayudarte. Anímate y haz esa oferta. Por la noche, es posible que tengas una cena con tus amistades.

Capricornio: es posible que tengas alguna llamada de atención con un superior que considera no has cumplido con lo que te ha encomendado. Darás las explicaciones del caso y lograrás que te entienda.

Acuario: no le pierdas la paciencia a ese compañero que se muestra nervioso por todos los cambios y la presión que hay en este momento. Bríndale seguridad y juntos podrán superar esta etapa.

Piscis: tienes que tomar una decisión respecto a esa sociedad o negocio que te ofrecen. Al evaluar detenidamente la situación verás lo poco conveniente que resultaría y decidirás descartarlo. 

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