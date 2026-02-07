➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 7 de febrero, según Jhan Sandoval
Este 7 de febrero, el horóscopo de Jhan Sandoval ofrece predicciones para todos los signos zodiacales. Descubre lo que les depara el universo en amor, trabajo y salud.
Este sábado 7 de febrero, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los doce signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas.
¿Qué dice el horóscopo de hoy, sábado 7 de febrero?
- Aries: Luego de tantas tensiones logras recuperar la calma y la capacidad para reflexionar. Muchos de los problemas a los que no le encontrabas solución empiezan a aclararse y a resolverse.
- Tauro: Necesitas ser más enérgico, puesto que un familiar no está escuchándote y menos respetando los límites que has marcado. Te verás obligado a cambiar el tono y mostrarte más condicionante.
- Géminis: No insistas en tocar ese tema que sabes puede traer conflictos a tu vida amorosa o familiar. Hoy podrías decir cosas que incomoden o lastimen. Es mejor calmar los ánimos y esperar.
- Cáncer: Algo te dice que esa persona está ocultando algo. No se lo dirás, pero la observarás detenidamente y tu percepción irá creciendo. Estás por descubrir cosas ocultas y tomarás decisiones.
- Leo: Una persona que se ha equivocado y que vienes sacando de tu vida se resiste a no volver a verte e insistirá en acercarse a ti. Necesitas ser más claro para que pueda asumir tu decisión y respetarla.
- Virgo: A pesar de los sentimientos que tienes por esa persona hay cosas en las que no coinciden y esto las lleva a discutir constantemente. No permitas que esto siga sucediendo y lleguen a un acuerdo.
- Libra: No sobredimensiones los problemas que has tenido con esa persona. La falta de objetividad no te permite ver los errores que ambas partes han cometido. Detente y analiza tu actitud.
- Escorpio: Lamentarte no está ayudándote a tomar las decisiones más adecuadas frente a ese problema que estás afrontando. Si calmas tus emociones y actúas objetivamente hallarás las salidas.
- Sagitario: No caigas en tentaciones y trata de resolver las diferencias que tienes con tu pareja. Hay vacíos que ambos han sentido y es importante que puedan resolverse para sostener la relación.
- Capricornio: Un golpe de suerte podría hacer que ganes un dinero de manera inesperada. En el amor, no dejes que las cosas se resuelvan solas y busca a tu pareja. Un detalle tuyo lo cambiaría todo.
- Acuario: Tendrás que atender a una serie de pendientes familiares que habías descuidado por tu agenda laboral. No trates de hacerlo todo solo. Si necesitas apoyo habrá alguien que te dará la mano.
- Piscis: Estás llenándote de mucha información y de pensamientos negativos. Despeja tu mente meditando, o bien, lleva un cuarzo blanco y date un baño de purificación. Necesitas limpiar tus energías.