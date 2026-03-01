Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 1 de marzo 2026: mira qué dicen los astros sobre tu destino y si el día traerá sorpresas afortunadas

La astróloga cubana Mhoni Vidente compartió el horóscopo de hoy, domingo 1 de marzo, en el que resaltó la importancia de propiciar conversaciones sinceras, asumir nuevos retos con creatividad y mantenerse abiertos a recibir noticias favorables desde personas o situaciones inesperadas.

Estas predicciones están dirigidas a los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, para quienes recomendó prestar atención a las señales del entorno y actuar con cautela en decisiones personales y profesionales.

Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal, hoy domingo 1 de marzo

Aries

El nuevo mes se iniciará con el paso de Marte a la casa doce de Aries, por donde va a transitar durante una gran parte de esta primavera, confirmando que, en estos momentos te conviene controlar, o canalizar lo mejor posible, tu agresividad. También debes cuidarte de los enemigos solapados y los ataques por la espalda.

Tauro

Coincidiendo con la llegada del nuevo mes, Marte comenzará un tránsito por la casa once de Tauro, favorable o armónico, que te traerá la ayuda, o protección, de amigos y una tendencia a luchar con éxito por tus sueños e ilusiones, a lo largo de casi toda esta primavera. Riesgo de tensiones o conflictos pasajeros con amigos.

Géminis

La llegada del nuevo mes te va a traer un importante tránsito de Marte por la décima casa de Géminis, influyendo, por tanto, en tu destino de forma importante. Así pues, este tránsito te va a traer, a lo largo de gran parte de la primavera, abundantes dosis de lucha, acción e iniciativas audaces enfocadas hacia el trabajo.

Cáncer

Junto en el día que entra el nuevo mes, el belicoso planeta Marte comenzará un tránsito muy favorable para ti, que te durará una gran parte de la primavera y te ayudará a conseguir tus objetivos y superar las dificultades, todo ello mediante una lucha audaz e inteligente. Va a contribuir a acentuar este momento favorable.

Leo

Coincidiendo con la llegada del mes de marzo, Marte comenzará a transitar por tu casa octava, y estará en ella gran parte de la primavera. Por un lado, es positivo porque te dará fuerza para cambiar y tomar decisiones difíciles, si fuera necesario. Pero, por otro lado, conviene que seas más prudente con el dinero y los gastos.

Virgo

En coincidencia con la llegada del nuevo mes, Marte comenzará a transitar por la séptima casa de Virgo durante gran parte de la primavera y te traerá uniones sentimentales, o de otra naturaleza, motivadas por intensas pasiones emocionales, flechazos en el amor. Pero también tendrás crisis o rupturas igualmente violentas.

Libra

Junto con el nuevo mes, hoy Marte iniciará un nuevo tránsito por la sexta casa de Libra, que va a durar una gran parte de la primavera, y te traerá intensas luchas y competitividad en el trabajo. Éxitos conseguidos por medio de grandes esfuerzos y tomando iniciativas audaces. Riesgo de conflictos con jefes o compañeros.

Escorpio

En coincidencia con la llegada del nuevo mes, Marte iniciará hoy un nuevo tránsito, favorable para ti, que va a durar parte de la próxima primavera, ayudándote a que canalices bien tu gran caudal de energía, y, por tanto, que puedas lograr éxitos por medio de lucha y sacrificio, tanto en tu vida sentimental como en el trabajo.

Sagitario

Hoy no solo comienza un nuevo mes, sino que Marte iniciará un nuevo tránsito, por la cuarta casa de Sagitario, que va a durar gran parte de la primavera. Como resultado tendrás una intensa actividad en el hogar, tanto física como intelectual, reformas, cambios, obras. Pero también podrías tener discusiones con seres queridos.

Capricornio

Junto con la llegada del nuevo mes, comienza también hoy un nuevo tránsito de Marte, esta vez por la tercera mansión, que va a intensificar tus relaciones, contactos y comunicaciones. Favorable si tienes algún trabajo de cara al público, o para el que las comunicaciones son cruciales. Riesgo de tensiones o conflictos pasajeros.

Acuario

Hoy comienza un nuevo mes, y junto con él, Marte iniciará un tránsito por la segunda casa de Acuario, durante gran parte de la primavera, que te impulsará a tomar iniciativas especialmente audaces en los asuntos materiales y financieros. Debes tener prudencia o te expones a tener pérdidas o hacer gastos alocados e imprudentes.

Piscis

Junto con la llegada del nuevo mes, Marte comenzará a transitar por tu signo durante la primera mitad de la primavera. Es un tránsito positivo, ya que te volverá más luchador y más audaz, te impulsará a enfrentarte con asuntos que habías ido dejando a un lado y, en general, luchar con más fuerza por todo aquello que más deseas.