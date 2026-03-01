HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Horóscopo

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 1 de marzo 2026: mira qué dicen los astros sobre tu destino y si el día traerá sorpresas afortunadas

Cada uno de los doce signos del zodiaco recibirá consejos específicos para navegar decisiones personales y laborales este fin de semana, resaltando la atención a las señales del entorno.

Conoce tu horóscopo de hoy, 1 de marzo | Foto: composición LR
Conoce tu horóscopo de hoy, 1 de marzo | Foto: composición LR

La astróloga cubana Mhoni Vidente compartió el horóscopo de hoy, domingo 1 de marzo, en el que resaltó la importancia de propiciar conversaciones sinceras, asumir nuevos retos con creatividad y mantenerse abiertos a recibir noticias favorables desde personas o situaciones inesperadas.

Estas predicciones están dirigidas a los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, para quienes recomendó prestar atención a las señales del entorno y actuar con cautela en decisiones personales y profesionales.

TE RECOMENDAMOS

REIKI: QUÉ ES, CÓMO FUNCIONA Y SUS BENEFICIOS EN LA SANACIÓN ENERGÉTICA |ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal, hoy domingo 1 de marzo

Aries

El nuevo mes se iniciará con el paso de Marte a la casa doce de Aries, por donde va a transitar durante una gran parte de esta primavera, confirmando que, en estos momentos te conviene controlar, o canalizar lo mejor posible, tu agresividad. También debes cuidarte de los enemigos solapados y los ataques por la espalda.

Tauro

Coincidiendo con la llegada del nuevo mes, Marte comenzará un tránsito por la casa once de Tauro, favorable o armónico, que te traerá la ayuda, o protección, de amigos y una tendencia a luchar con éxito por tus sueños e ilusiones, a lo largo de casi toda esta primavera. Riesgo de tensiones o conflictos pasajeros con amigos.

Géminis

La llegada del nuevo mes te va a traer un importante tránsito de Marte por la décima casa de Géminis, influyendo, por tanto, en tu destino de forma importante. Así pues, este tránsito te va a traer, a lo largo de gran parte de la primavera, abundantes dosis de lucha, acción e iniciativas audaces enfocadas hacia el trabajo.

Cáncer

Junto en el día que entra el nuevo mes, el belicoso planeta Marte comenzará un tránsito muy favorable para ti, que te durará una gran parte de la primavera y te ayudará a conseguir tus objetivos y superar las dificultades, todo ello mediante una lucha audaz e inteligente. Va a contribuir a acentuar este momento favorable.

Leo

Coincidiendo con la llegada del mes de marzo, Marte comenzará a transitar por tu casa octava, y estará en ella gran parte de la primavera. Por un lado, es positivo porque te dará fuerza para cambiar y tomar decisiones difíciles, si fuera necesario. Pero, por otro lado, conviene que seas más prudente con el dinero y los gastos.

Virgo

En coincidencia con la llegada del nuevo mes, Marte comenzará a transitar por la séptima casa de Virgo durante gran parte de la primavera y te traerá uniones sentimentales, o de otra naturaleza, motivadas por intensas pasiones emocionales, flechazos en el amor. Pero también tendrás crisis o rupturas igualmente violentas.

Libra

Junto con el nuevo mes, hoy Marte iniciará un nuevo tránsito por la sexta casa de Libra, que va a durar una gran parte de la primavera, y te traerá intensas luchas y competitividad en el trabajo. Éxitos conseguidos por medio de grandes esfuerzos y tomando iniciativas audaces. Riesgo de conflictos con jefes o compañeros.

Escorpio

En coincidencia con la llegada del nuevo mes, Marte iniciará hoy un nuevo tránsito, favorable para ti, que va a durar parte de la próxima primavera, ayudándote a que canalices bien tu gran caudal de energía, y, por tanto, que puedas lograr éxitos por medio de lucha y sacrificio, tanto en tu vida sentimental como en el trabajo.

Sagitario

Hoy no solo comienza un nuevo mes, sino que Marte iniciará un nuevo tránsito, por la cuarta casa de Sagitario, que va a durar gran parte de la primavera. Como resultado tendrás una intensa actividad en el hogar, tanto física como intelectual, reformas, cambios, obras. Pero también podrías tener discusiones con seres queridos.

Capricornio

Junto con la llegada del nuevo mes, comienza también hoy un nuevo tránsito de Marte, esta vez por la tercera mansión, que va a intensificar tus relaciones, contactos y comunicaciones. Favorable si tienes algún trabajo de cara al público, o para el que las comunicaciones son cruciales. Riesgo de tensiones o conflictos pasajeros.

Acuario

Hoy comienza un nuevo mes, y junto con él, Marte iniciará un tránsito por la segunda casa de Acuario, durante gran parte de la primavera, que te impulsará a tomar iniciativas especialmente audaces en los asuntos materiales y financieros. Debes tener prudencia o te expones a tener pérdidas o hacer gastos alocados e imprudentes.

Piscis

Junto con la llegada del nuevo mes, Marte comenzará a transitar por tu signo durante la primera mitad de la primavera. Es un tránsito positivo, ya que te volverá más luchador y más audaz, te impulsará a enfrentarte con asuntos que habías ido dejando a un lado y, en general, luchar con más fuerza por todo aquello que más deseas.

Notas relacionadas
Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 28 de febrero 2026: mira qué dicen los astros sobre tu destino y si el día traerá sorpresas afortunadas

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 28 de febrero 2026: mira qué dicen los astros sobre tu destino y si el día traerá sorpresas afortunadas

LEER MÁS
Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 27 de febrero 2026: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 27 de febrero 2026: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

LEER MÁS
Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 26 de febrero de 2026: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 26 de febrero de 2026: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

LEER MÁS
Año Nuevo Chino 2026: cuál es el animal que lo representará, cuándo empieza y qué significa esta milenaria tradición

Año Nuevo Chino 2026: cuál es el animal que lo representará, cuándo empieza y qué significa esta milenaria tradición

LEER MÁS
Año Nuevo Chino 2026: estos son los animales más compatibles con el Caballo de Fuego y esto les deparará este año

Año Nuevo Chino 2026: estos son los animales más compatibles con el Caballo de Fuego y esto les deparará este año

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 1 de marzo, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 1 de marzo, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 1 de marzo 2026: mira qué dicen los astros sobre tu destino y si el día traerá sorpresas afortunadas

EN VIVO, EE. UU. e Israel atacan Irán: Donald Trump confirma la muerte de Alí Jamenei, ayatolá y líder supremo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 1 de marzo, según Jhan Sandoval

Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 1 de marzo, según Jhan Sandoval

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 28 de febrero 2026: mira qué dicen los astros sobre tu destino y si el día traerá sorpresas afortunadas

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 28 de febrero, según Jhan Sandoval

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Fiscal Jorge Chávez pide creación de una comisión para revisar leyes ‘pro crimen’

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Elecciones CAL 2026 EN VIVO: continúa conteo de votos con ventaja para Delia Espinoza

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025