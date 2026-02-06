➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este 6 de febrero, según Jhan Sandoval

Descubre las predicciones para el amor, la carrera y la salud de todos los signos este 6 de febrero. | Foto: composición LR

Los astros traen este viernes 6 de febrero nuevas predicciones para todos los signos zodiacales. Jhan Sandoval revela lo que el universo depara en el amor, la carrera y la salud, guiando a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis sobre su horóscopo de hoy, indicando cuándo tomar decisiones, enfrentar desafíos o esperar nuevas oportunidades. Descubre si hoy es el momento ideal para actuar, iniciar proyectos o confiar en lo que el universo tiene preparado para ti.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, viernes 6 de febrero?

Aries

Conversarás con alguien especialista en el tema que te interesa desarrollar. Sus ideas y apoyo serán clave para que puedas construir los proyectos que te interesan. En el amor, evita pleitos.

Tauro

Alguien con gran capacidad de convencimiento podría venderte una idea que no será productiva. Todo lo contrario, traerá pérdidas irreparables. Sé cauto y no te dejes convencer fácilmente.

Géminis

A pesar de las dudas que has tenido, decides rompes esquemas y desarrollar esa idea original. Muchos verán tu decisión como arriesgada, pero el cambio será favorable y traerá crecimiento.

Cáncer

Será un día de viajes y desplazamientos. A pesar del desgaste que te generen estas situaciones, los resultados de tu jornada serán provechosos. En el amor, esa persona se comunicará.

Leo

Alguien que se siente en del derecho de exigirte o reclamarte te pondrá condiciones que no serán favorables para ti. No dudarás de marcar los límites y se verá obligada a respetarlos. Será lo mejor.

Virgo

Ha terminado una etapa que no ha sido positiva. No le tengas temor a lo que está por venir. Están por aparecer nuevas opciones de crecimiento y solo debes de confiar en tu capacidad.

Libra

Tienes muchas ideas en mente, pero en todas ellas el tema económico es lo que te frena. Tienes que ahorrar si deseas hacer realidad tus planes. En el amor, atraerás miradas y conquistarás.

Escorpio

Si te está costando salir adelante es porque no sueltas las cosas que ya perdiste. Tienes que soltar el pasado y no lamentarte por nada de lo vivido si lo que deseas es volver a comenzar. Recuérdalo.

Sagitario:

Te comunicarás con una persona que te ayudará a resolver ese problema que sientes está complicando tu agenda laboral. Con su apoyo lograrás encaminarte y solucionar todos tus pendientes.

Capricornio

Culminas una gestión que ha sido desgastante. Las personas que han confiado en ti se sentirán muy satisfechas de los resultados. En el amor, alguien que se distanció volverá a buscarte.

Acuario

Te harán una propuesta que no estarás muy seguro de considerar. No descartes nada si no lo consultas con personas que sabes te pueden orientar. En el amor, reflexiona y actúa con madurez.

Piscis

Las soluciones llegan a tus manos, pero cierta obstinación no te permite tomarlas en cuenta. Cambia de actitud y todo se solucionará a tu alrededor. Asistirás a una reunión, te divertirás.