➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 8 de febrero, según Jhan Sandoval

Este 8 de febrero, el horóscopo de Jhan Sandoval ofrece predicciones para todos los signos zodiacales. Descubre lo que les depara el universo en amor, trabajo y salud.

Lee el horóscopo de hoy, 8 de febrero.
Lee el horóscopo de hoy, 8 de febrero. | Foto: composición LR

Este domingo 8 de febrero, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los doce signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas.  

PUEDES VER: Horóscopo chino 2026: predicciones del año del Caballo de Fuego para todos los signos

¿Qué dice el horóscopo de hoy, domingo 8 de febrero?

  • Aries: No estés fijándote al detalle en el comportamiento de esa persona para encontrarle un error y reclamarle. Esa actitud no será buena para construir la estabilidad amorosa que tanto deseas.
  • Tauro: Es posible que aproveches la tarde para salir de compras y proveerte de todo lo que necesitas en la semana. En el amor, analiza si estás recibiendo lo mismo que das y pon tus condiciones.
  • Géminis: Sigues recordando esas escenas dolorosas y a esa persona que te hizo tanto daño. Ninguna de estas situaciones está en tu presente. Ahora solo queda reconocer tus heridas y sanarlas.
  • Cáncer: Esa persona que jamás pensaste volver a ver se comunicará contigo. Nada en ella ha cambiado, así que retomar contacto será volver a vivir lo mismo. Piensa si es lo que realmente deseas.
  • Leo: Es posible que alguien decida alejarse inesperadamente de ti. Luego de enterarte, analizarás su actitud, que, a pesar de ser radical, está basada en cierta indiferencia de tu parte. Busca disculparte.
  • Virgo: No te dejes someter por esa persona que está exigiéndote muchas atenciones. Tienes que poner tus condiciones antes de continuar. Por la tarde, recibirás la visita de alguien que aprecias mucho.
  • Libra: Hay mucho pendiente en casa y poca colaboración de parte de quienes viven contigo. Necesitas exigir mayor apoyo para poder avanzar. En el amor, esa persona te siente algo indiferente.
  • Escorpio: Es posible que, por una suma de dinero, surja algún tipo de tensión familiar que, si no se sabe conducir, te alejaría de algunos seres queridos. No permitas este escenario y menos por dinero.
  • Sagitario: Podrías cambiar de parecer y cancelar una reunión a la que has prometido asistir. Sé consecuente y cumple con tu palabra, hay muchas personas que te esperan y desean estar a tu lado.
  • Capricornio: No sabes qué decisión tomar frente a ese problema que se ha presentado. No te veas presionado a tomar un camino si no sabes realmente cuál es el más conveniente. Detente y espera.
  • Acuario: No vuelvas a cometer los mismos errores y trata de mantener una actitud mucho más tranquila frente a las nuevas diferencias que estás teniendo con tu pareja. De ti depende la estabilidad.
  • Piscis: Un familiar está incómodo por algunos de tus comentarios y notarás su enfado. Pasa por alto este momento y espera el instante correcto para poder hablar y aclararlo todo. Será lo más indicado.  
