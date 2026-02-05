➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 5 de febrero, según Jhan Sandoval

Este jueves 5 de febrero, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los doce signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, jueves 5 de febrero?

Aries

Una persona que hace mucho trabajó contigo te buscará para hacerte una oferta muy conveniente, no dudes en aceptarla. En el amor, estás siendo muy orgulloso. No pierdas esa oportunidad.

TE RECOMENDAMOS YOGA: MITOS, VERDADES Y BENEFICIOS | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Tauro

Recibirás una comunicación inesperada que cambiará los planes que tenías planificados, será un día de sorpresas. En el amor, no caigas en la monotonía y busca reavivar la llama de la pasión.

Géminis

Ese dinero que piensas invertir generará más ganancias de las esperadas. No lo dudes y arriésgate por ese negocio. En el amor, recibirás mensajes de esa persona en la que piensas tanto.

Cáncer

Alguien que desea te vincules en proyectos arriesgados estará por convencerte, pero algo te hace dudar y no tomarás ninguna decisión. En el amor, necesitas estar a solar para poder reflexionar.

Leo

No sostengas actividades poco rentables por cariño al grupo o por amor a lo que haces. Necesitas rentabilizar y tomar nuevos rumbos. En el amor, te está costando perdonar esa falta. Reflexiona.

Virgo

No te pongas en contra de tus superiores. Alguien que ejerce poder podría excluirte de proyectos importantes por una cuestión de antipatías. Sé diplomático y evitarás este tipo de escenarios.

Libra

Llega un tiempo de cambios a nivel laboral. Es posible que cierres ciclos y decidas incursionar en negocios o en actividades que te permitan resaltar. En el amor, es toma de toma una decisión.

Escorpio

Llegarán nuevas ideas a tu mente que llevadas a la práctica te permitirán rentabilizar y crecer económicamente. En el amor, no guardes silencio y expresa todo lo que te incomoda. Es el momento.

Sagitario

Un familiar podría reclamarte por una responsabilidad compartida que, posiblemente, no estés asumiendo. Ambos necesitan aclarar esta situación y negociar de la manera más pacífica.

Capricornio

Algo te dice que las decisiones que están tomando a tu alrededor no son las correctas. Expresa tus motivos y podrás evitar consecuencias que sientes venir. Cree en tu intuición.

Acuario

Evitar actuar de manera cortante con las personas con las que te relaciones a nivel laboral. Alguien podría malinterpretarte en tus comentarios. Surge una reunión familiar, la disfrutarás.

Piscis

Esa persona con la que quieres aclarar un malentendido no entenderá tus motivos y podría surgir una discusión. Busca otro momento y cuida muy bien tus palabras, solo así te entenderá.