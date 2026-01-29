Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 29 de enero 2026: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna
Mhoni Vidente revela su horóscopo de hoy, 29 de enero, destacando que los 12 signos del zodiaco deben observar y equilibrar sus emociones. Las decisiones tomadas hoy serán clave para el futuro.
- Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: consejos y predicciones que los astros tienen para ti este 28 de enero, según Jhan Sandoval
- Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 28 de enero 2026: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna
Este jueves 29 de enero, la tarotista cubana Mhoni Vidente revela, en su horóscopo de hoy, que los 12 signos del zodiaco —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis— estarán bajo una energía que invita a la observación y al equilibrio. La jornada se presenta como un momento adecuado para avanzar con calma, analizar el entorno y tomar decisiones de manera consciente, según las características de cada signo.
A raíz de los recientes movimientos energéticos, la vidente destacó que este día es propicio para tomar decisiones que podrían marcar un antes y un después tanto en lo laboral como en lo personal. Además, aconsejó soltar cargas emocionales, escuchar la intuición y mantener una actitud optimista, un mensaje que resuena con miles de seguidores en América Latina, en especial en México y en comunidades hispanas de ciudades estadounidenses como Nueva York, Texas y Arizona.
TE RECOMENDAMOS
¿POR QUÉ OCURREN TANTOS ACCIDENTES? LOS TRÁNSITOS PLANETARIOS | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal, hoy, jueves 29 de enero
- Aries: Hoy sentirás una necesidad fuerte de avanzar, pero el universo te pide paciencia. En el trabajo, evita confrontaciones innecesarias. En el amor, una charla honesta puede fortalecer vínculos. Cuida tu energía física y evita el desgaste excesivo. Un consejo clave será escuchar antes de actuar. Al final del día, una noticia puede cambiar tu estado de ánimo positivamente.
- Tauro: Es un buen día para organizar finanzas y asuntos personales. Tu constancia dará frutos si mantienes la calma. En el amor, alguien podría buscarte para aclarar una situación del pasado. No cierres puertas sin escuchar. Confía en tu capacidad de tomar decisiones prácticas. La estabilidad que buscas comienza contigo.
- Géminis: La comunicación será tu gran aliada hoy. Aprovecha para expresar ideas y resolver malentendidos. En lo sentimental, evita los juegos ambiguos y sé claro con lo que sientes. Un encuentro inesperado puede traer inspiración. Mantén la mente abierta a nuevas posibilidades.
- Cáncer: Las emociones estarán a flor de piel. Dedica tiempo a tu bienestar emocional y evita cargar con problemas ajenos. En el trabajo, confía en tu intuición para tomar decisiones importantes. Hoy es un buen día para poner límites sanos. Escuchar tu voz interior será fundamental.
- Leo: Hoy brillas con fuerza, pero recuerda escuchar a los demás. Es un día favorable para liderar proyectos. En el amor, podrías recibir una sorpresa agradable si bajas la guardia. No temas mostrar tu lado vulnerable. Eso también es una forma de fortaleza.
- Virgo: La organización será clave este jueves. Buen momento para cerrar pendientes y planear los próximos días. En lo sentimental, evita la crítica excesiva y practica la empatía. Tu esfuerzo será reconocido más pronto de lo que imaginas. Confía en tu proceso.
- Libra: El equilibrio será tu reto del día. No intentes complacer a todos a costa de tu bienestar. En el amor, una decisión importante se acerca. Tómate tu tiempo para reflexionar. Hoy aprenderás que decir “no” también es un acto de amor propio.
- Escorpio: Jueves intenso a nivel emocional. Es buen día para transformar hábitos y soltar cargas innecesarias. En el trabajo, mantén discreción con tus planes y movimientos. Una revelación interna te dará claridad. Escucha lo que tu intuición intenta decirte.
- Sagitario: Las ganas de cambio se hacen presentes. Hoy es ideal para planear viajes o nuevos proyectos. En el amor, evita promesas que no estés seguro de cumplir. Canaliza tu energía en algo productivo. La motivación será tu motor del día.
- Capricornio: La disciplina te dará resultados. En el ámbito laboral, podrías recibir reconocimiento. En lo personal, date permiso de descansar y disfrutar pequeños momentos. No todo es responsabilidad. Hoy también mereces un respiro.
- Acuario: Tu creatividad está en auge. Aprovecha este jueves para innovar y pensar diferente. En el amor, alguien valora más de lo que imaginas tu autenticidad. Confía en tus ideas, incluso si parecen poco convencionales. Hoy puedes destacar.
- Piscis: Día propicio para la introspección y la conexión espiritual. Escucha tus sueños y señales internas. En el amor, una conversación sincera puede sanar viejas heridas. Dedica tiempo a ti y a lo que te nutre emocionalmente. La calma será tu aliada.