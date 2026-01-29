HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Horóscopo

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 29 de enero 2026: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

Mhoni Vidente revela su horóscopo de hoy, 29 de enero, destacando que los 12 signos del zodiaco deben observar y equilibrar sus emociones. Las decisiones tomadas hoy serán clave para el futuro.

Conoce el horóscopo de hoy, 29 de enero de Mhoni Vidente. | Foto: Composición LR
Conoce el horóscopo de hoy, 29 de enero de Mhoni Vidente. | Foto: Composición LR

Este jueves 29 de enero, la tarotista cubana Mhoni Vidente revela, en su horóscopo de hoy, que los 12 signos del zodiaco —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis— estarán bajo una energía que invita a la observación y al equilibrio. La jornada se presenta como un momento adecuado para avanzar con calma, analizar el entorno y tomar decisiones de manera consciente, según las características de cada signo.

A raíz de los recientes movimientos energéticos, la vidente destacó que este día es propicio para tomar decisiones que podrían marcar un antes y un después tanto en lo laboral como en lo personal. Además, aconsejó soltar cargas emocionales, escuchar la intuición y mantener una actitud optimista, un mensaje que resuena con miles de seguidores en América Latina, en especial en México y en comunidades hispanas de ciudades estadounidenses como Nueva YorkTexas Arizona.

TE RECOMENDAMOS

¿POR QUÉ OCURREN TANTOS ACCIDENTES? LOS TRÁNSITOS PLANETARIOS | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal, hoy, jueves 29 de enero

  • Aries: Hoy sentirás una necesidad fuerte de avanzar, pero el universo te pide paciencia. En el trabajo, evita confrontaciones innecesarias. En el amor, una charla honesta puede fortalecer vínculos. Cuida tu energía física y evita el desgaste excesivo. Un consejo clave será escuchar antes de actuar. Al final del día, una noticia puede cambiar tu estado de ánimo positivamente.
  • Tauro: Es un buen día para organizar finanzas y asuntos personales. Tu constancia dará frutos si mantienes la calma. En el amor, alguien podría buscarte para aclarar una situación del pasado. No cierres puertas sin escuchar. Confía en tu capacidad de tomar decisiones prácticas. La estabilidad que buscas comienza contigo.
  • Géminis: La comunicación será tu gran aliada hoy. Aprovecha para expresar ideas y resolver malentendidos. En lo sentimental, evita los juegos ambiguos y sé claro con lo que sientes. Un encuentro inesperado puede traer inspiración. Mantén la mente abierta a nuevas posibilidades.
  • Cáncer: Las emociones estarán a flor de piel. Dedica tiempo a tu bienestar emocional y evita cargar con problemas ajenos. En el trabajo, confía en tu intuición para tomar decisiones importantes. Hoy es un buen día para poner límites sanos. Escuchar tu voz interior será fundamental.
  • Leo: Hoy brillas con fuerza, pero recuerda escuchar a los demás. Es un día favorable para liderar proyectos. En el amor, podrías recibir una sorpresa agradable si bajas la guardia. No temas mostrar tu lado vulnerable. Eso también es una forma de fortaleza.
  • Virgo: La organización será clave este jueves. Buen momento para cerrar pendientes y planear los próximos días. En lo sentimental, evita la crítica excesiva y practica la empatía. Tu esfuerzo será reconocido más pronto de lo que imaginas. Confía en tu proceso.
  • Libra: El equilibrio será tu reto del día. No intentes complacer a todos a costa de tu bienestar. En el amor, una decisión importante se acerca. Tómate tu tiempo para reflexionar. Hoy aprenderás que decir “no” también es un acto de amor propio.
  • Escorpio: Jueves intenso a nivel emocional. Es buen día para transformar hábitos y soltar cargas innecesarias. En el trabajo, mantén discreción con tus planes y movimientos. Una revelación interna te dará claridad. Escucha lo que tu intuición intenta decirte.
  • Sagitario: Las ganas de cambio se hacen presentes. Hoy es ideal para planear viajes o nuevos proyectos. En el amor, evita promesas que no estés seguro de cumplir. Canaliza tu energía en algo productivo. La motivación será tu motor del día.
  • Capricornio: La disciplina te dará resultados. En el ámbito laboral, podrías recibir reconocimiento. En lo personal, date permiso de descansar y disfrutar pequeños momentos. No todo es responsabilidad. Hoy también mereces un respiro.
  • Acuario: Tu creatividad está en auge. Aprovecha este jueves para innovar y pensar diferente. En el amor, alguien valora más de lo que imaginas tu autenticidad. Confía en tus ideas, incluso si parecen poco convencionales. Hoy puedes destacar.
  • Piscis: Día propicio para la introspección y la conexión espiritual. Escucha tus sueños y señales internas. En el amor, una conversación sincera puede sanar viejas heridas. Dedica tiempo a ti y a lo que te nutre emocionalmente. La calma será tu aliada.

Notas relacionadas
Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 28 de enero 2026: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 28 de enero 2026: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

LEER MÁS
Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 27 de enero 2026: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 27 de enero 2026: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

LEER MÁS
Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 26 de enero 2026: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 26 de enero 2026: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

LEER MÁS
Año Nuevo Chino 2026: cuál es el animal que lo representará, cuándo empieza y qué significa esta milenaria tradición

Año Nuevo Chino 2026: cuál es el animal que lo representará, cuándo empieza y qué significa esta milenaria tradición

LEER MÁS
Año Nuevo Chino 2026: estos son los animales más compatibles con el Caballo de Fuego y esto les deparará este año

Año Nuevo Chino 2026: estos son los animales más compatibles con el Caballo de Fuego y esto les deparará este año

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 28 de enero 2026: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 28 de enero 2026: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: consejos y predicciones que los astros tienen para ti este 28 de enero, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: consejos y predicciones que los astros tienen para ti este 28 de enero, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 29 de enero, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 29 de enero, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Arquero del Benfica se volvió héroe ante Real Madrid: marcó gol de último minuto y metió a su equipo en playoffs de Champions League

Los temas que responderá José Jerí ante el fiscal de la Nación por las reuniones con Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong

Jessyca Zegarra, nuera de Eva Ayllón, le gana proceso legal a Natalia Málaga tras haber rayado dos veces su auto: "Pagará S/5.000"

Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: consejos y predicciones que los astros tienen para ti este 28 de enero, según Jhan Sandoval

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 28 de enero 2026: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 27 de enero 2026: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Los temas que responderá José Jerí ante el fiscal de la Nación por las reuniones con Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong

Marcha 28 de enero EN VIVO: ciudadanos de Ayacucho, Generación Z y colectivos exigen justicia

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025