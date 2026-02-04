HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: consejos y predicciones que los astros tienen para ti este 4 de febrero, según Jhan Sandoval

El horóscopo de Jhan Sandoval trae las predicciones para todos los signos zodiacales este 4 de febrero. Descubre lo que el universo tiene preparado para tu amor, trabajo y salud.

Lee el horóscopo de hoy, 4 de febrero.
Lee el horóscopo de hoy, 4 de febrero. | Foto: Composición LR

Este miércoles 4 de febrero, los astros revelan nuevas predicciones para cada signo zodiacal, ofreciendo guía en el amor, el trabajo y la salud. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán conocer qué les depara el destino a través del horóscopo de Jhan Sandoval. Conoce si es el momento de tomar decisiones importantes, asumir nuevos retos o esperar con paciencia las oportunidades que el universo tiene para ti.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, miércoles 4 de febrero?

  • Aries: Cuidado, un compañero podría asegurarte apoyo que, finalmente, no te lo brinde. Ten un segundo plan por si no cumplen contigo. En el amor, no actúes tal como esa persona se portó contigo.
  • Tauro: Llegan a tu mente las soluciones para resolver ese problema familiar que estás afrontando. En el amor, toma distancia y esa persona volverá a buscarte confesando toda la verdad.
  • Géminis: No lo dudes y apuesta por ese cambio laboral, la nueva oferta es favorable y te permitirá crecer más de lo que imaginas. En el amor, evita discusiones y extremar medidas, puedes arrepentirte.
  • Cáncer: No quieres perder lo conseguido por mantener tu seguridad, pero podrías dejar pasar una gran oportunidad de crecimiento, piénsalo bien. En el amor, no te dejes llevar por el resentimiento.
  • Leo: Es posible que recibas una noticia que no habías esperado. Descartar alternativas te permitirá mirar más allá y buscar nuevas y mejores ofertas. No te dejes llevar por ningún pesimismo.
  • Virgo: Te propondrán manejar un área laboral que sientes no está relacionada con tu perfil o tus capacidades. No te aceptes nada que sientas no manejarás bien. Tus superiores lo deben de entender.
  • Libra: Alguien que desea conciliar contigo te buscará para negociar condiciones y llegar a un acuerdo. Pero es posible que tu postura no sea flexible y compliques la negociación. No lo permitas.
  • Escorpio: Tus planes son ambiciosos y los comentarás con una persona inteligente y conocedora de los procesos que tienes que seguir. Con su ayuda tendrás en claro el camino para tener el éxito.
  • Sagitario: Tienes en claro tus metas y te conducirás de manera correcta para conseguir buenos resultados. Solo trata de contar con las personas correctas. Evita confiar en alguien con poca experiencia.
  • Capricornio: No dejes que las cosas queden solo en palabras. Luego de ese aparente acuerdo o negociación habrá un período de silencio que puede complicar las cosas. Presiona y no lo permitas.
  • Acuario: Estás pensando en cambiar de trabajo, pero no tienes en claro hacia donde dirigirte. No te angusties y espera, la propuesta llegará. En el hogar, cuidado con discusiones. Es mejor dejas pasar.
  • Piscis: Alguien pretende tentarte hablándote de proyectos o negocios que parecen ideales, pero que esconden algún tipo de fraude que debes de alertar. En el amor, aléjate de tentaciones o triángulos.
Notas relacionadas
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este 3 de febrero, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este 3 de febrero, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este 31 de enero, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este 31 de enero, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este 30 de enero, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este 30 de enero, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
Año Nuevo Chino 2026: cuál es el animal que lo representará, cuándo empieza y qué significa esta milenaria tradición

Año Nuevo Chino 2026: cuál es el animal que lo representará, cuándo empieza y qué significa esta milenaria tradición

LEER MÁS
Año Nuevo Chino 2026: estos son los animales más compatibles con el Caballo de Fuego y esto les deparará este año

Año Nuevo Chino 2026: estos son los animales más compatibles con el Caballo de Fuego y esto les deparará este año

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este 3 de febrero, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este 3 de febrero, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 3 de febrero 2026: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 3 de febrero 2026: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corea del Norte y su fuerte vínculo con este país de América Latina que amenaza a EE.UU. y a la seguridad hemisférica del mundo

Cambian los precios de peajes en 2026: estas son las nuevas tarifas para la Vía de Evitamiento y la vía expresa Línea Amarilla

¡Vuelve a Lima! Homenaje a Flor Pucarina se realizará en el Parque de la Exposición: Yarita Lizeth será una de las invitadas

Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este 3 de febrero, según Jhan Sandoval

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 3 de febrero 2026: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 2 de febrero 2026: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Candidato Carlos Espá no descarta indultar a expresidentes: "Si devuelven un poco del dinero y se arrepienten"

Hernando de Soto niega vinculos con Jeffrey Epstein tras ser mencionado en correos: "Nunca he sido parte de esa vida"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025