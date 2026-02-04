➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: consejos y predicciones que los astros tienen para ti este 4 de febrero, según Jhan Sandoval
El horóscopo de Jhan Sandoval trae las predicciones para todos los signos zodiacales este 4 de febrero. Descubre lo que el universo tiene preparado para tu amor, trabajo y salud.
- Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 3 de febrero 2026: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna
- Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este 3 de febrero, según Jhan Sandoval
Este miércoles 4 de febrero, los astros revelan nuevas predicciones para cada signo zodiacal, ofreciendo guía en el amor, el trabajo y la salud. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán conocer qué les depara el destino a través del horóscopo de Jhan Sandoval. Conoce si es el momento de tomar decisiones importantes, asumir nuevos retos o esperar con paciencia las oportunidades que el universo tiene para ti.
¿Qué dice el horóscopo de hoy, miércoles 4 de febrero?
- Aries: Cuidado, un compañero podría asegurarte apoyo que, finalmente, no te lo brinde. Ten un segundo plan por si no cumplen contigo. En el amor, no actúes tal como esa persona se portó contigo.
- Tauro: Llegan a tu mente las soluciones para resolver ese problema familiar que estás afrontando. En el amor, toma distancia y esa persona volverá a buscarte confesando toda la verdad.
- Géminis: No lo dudes y apuesta por ese cambio laboral, la nueva oferta es favorable y te permitirá crecer más de lo que imaginas. En el amor, evita discusiones y extremar medidas, puedes arrepentirte.
- Cáncer: No quieres perder lo conseguido por mantener tu seguridad, pero podrías dejar pasar una gran oportunidad de crecimiento, piénsalo bien. En el amor, no te dejes llevar por el resentimiento.
- Leo: Es posible que recibas una noticia que no habías esperado. Descartar alternativas te permitirá mirar más allá y buscar nuevas y mejores ofertas. No te dejes llevar por ningún pesimismo.
- Virgo: Te propondrán manejar un área laboral que sientes no está relacionada con tu perfil o tus capacidades. No te aceptes nada que sientas no manejarás bien. Tus superiores lo deben de entender.
- Libra: Alguien que desea conciliar contigo te buscará para negociar condiciones y llegar a un acuerdo. Pero es posible que tu postura no sea flexible y compliques la negociación. No lo permitas.
- Escorpio: Tus planes son ambiciosos y los comentarás con una persona inteligente y conocedora de los procesos que tienes que seguir. Con su ayuda tendrás en claro el camino para tener el éxito.
- Sagitario: Tienes en claro tus metas y te conducirás de manera correcta para conseguir buenos resultados. Solo trata de contar con las personas correctas. Evita confiar en alguien con poca experiencia.
- Capricornio: No dejes que las cosas queden solo en palabras. Luego de ese aparente acuerdo o negociación habrá un período de silencio que puede complicar las cosas. Presiona y no lo permitas.
- Acuario: Estás pensando en cambiar de trabajo, pero no tienes en claro hacia donde dirigirte. No te angusties y espera, la propuesta llegará. En el hogar, cuidado con discusiones. Es mejor dejas pasar.
- Piscis: Alguien pretende tentarte hablándote de proyectos o negocios que parecen ideales, pero que esconden algún tipo de fraude que debes de alertar. En el amor, aléjate de tentaciones o triángulos.