HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: Zambrano, Peña y Trauco separados de Alianza Lima | LR+ Noticias

Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este viernes 23 de enero, según Jhan Sandoval

Jhan Sandoval comparte el horóscopo de hoy: descubre las predicciones diarias para el amor, la carrera y la salud de todos los signos este 23 de enero. ¡Entérate de las sorpresas que el universo tiene preparadas para ti!

Consulta el horóscopo de hoy, viernes 23 de enero.
Consulta el horóscopo de hoy, viernes 23 de enero. | Foto: composición LR

Los astros traen este viernes 23 de enero nuevas predicciones para todos los signos zodiacales. Jhan Sandoval revela lo que el universo depara en el amor, la carrera y la salud, guiando a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis sobre su horóscopo de hoy, indicando cuándo tomar decisiones, enfrentar desafíos o esperar nuevas oportunidades. Descubre si hoy es el momento ideal para actuar, iniciar proyectos o confiar en lo que el universo tiene preparado para ti.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, viernes 23 de enero?

Aries

Esa idea que está pasando por tu mente la tienes que analizar y evaluarla muchas veces antes de llevarla a la práctica. En el amor, no idealices a esa persona y conócela bien antes de entregarte.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ ES LA DEPENDENCIA EMOCIONAL Y CÓMO SUPERARLA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL Y DANIELLA SALINAS

Tauro

El esfuerzo que estás teniendo empieza a dar su fruto. Llega un dinero y propuestas que serán muy favorables. En el amor, tu atractivo atraerá miradas y el acercamiento de alguien interesante.

Géminis

Todo lo relacionado a alquileres o compra de inmuebles se verá favorecido. Es posible que recibas el pago de un dinero que te debían. En el amor, esa persona se mostrará atenta y protectora.

Cáncer

Podrías tener diferencias con alguien con quien mantienes lazos laborales. No es conveniente discutir, trata de conciliar. En el amor, no te muestres tan distante si deseas una reconciliación.

Leo

Cuida tus comentarios, especialmente si están dirigidos a personas que tienen poder o mayor jerarquía laboral. En el amor, la distancia continuará y será por posturas orgullosas de ambos.

Virgo

Te pondrán al frente de una nueva labor, pero te será fácil adaptarte y desarrollarla sin mayores problemas. En el amor, tendrás un encuentro que fortalecerá la química entre tú y esa persona.

Libra

No esperes a que las cosas se sigan complicando y busca resolver ese problema asesorándote con un especialista. De lo contrario tendrías resultados que no serán del todo favorables.

Escorpio

Alguien que confía en ti te confesará el mal momento que vive laboral y económicamente. Guarda el secreto y no divulgues su situación. En el amor, evita juzgar y sé más flexible.

Sagitario

Se acercará a ti una mujer influyente con intenciones de ayudarte. Su apoyo será clave en este momento, no te muestres orgulloso. En el amor, surge un encuentro que será intenso y apasionado.

Capricornio

Surgirá un viaje corto o desplazamiento que no habías considerado. En el amor, alejarte de esa persona ha permitido que ambas partes reflexionen y hoy busquen la reconciliación.

Acuario

Hay mucho desorden a tu alrededor. Date tu tiempo para recuperar el orden y evites perder documentos o traspapelarlos. En el amor, volver a tocar ese tema los llevaría a pelear, Evítalo.

Piscis

Una persona que conoce del tema que quieres desarrollar te hará evaluar las cosas desde otro lado y decidirás esperar otro momento, no te vas a precipitar. En el amor, surgirá un reencuentro.

Notas relacionadas
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 22 de enero, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 22 de enero, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: consejos y predicciones que los astros tienen para ti este 21 de enero, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: consejos y predicciones que los astros tienen para ti este 21 de enero, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: consejos y predicciones que los astros tienen para ti este 20 de enero, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: consejos y predicciones que los astros tienen para ti este 20 de enero, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
Año Nuevo Chino 2026: cuál es el animal que lo representará, cuándo empieza y qué significa esta milenaria tradición

Año Nuevo Chino 2026: cuál es el animal que lo representará, cuándo empieza y qué significa esta milenaria tradición

LEER MÁS
Año Nuevo Chino 2026: estos son los animales más compatibles con el Caballo de Fuego y esto les deparará este año

Año Nuevo Chino 2026: estos son los animales más compatibles con el Caballo de Fuego y esto les deparará este año

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 22 de enero, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 22 de enero, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Incendio cerca al penal de Lurigancho: ocho unidades de bomberos atienden la emergencia

Lista de preseleccionados Beca 18 en enero 2026: ¿cuándo salen los resultados?

Delia Espinoza llega a la JNJ para evitar su destitución: “Querían lograr impunidad al sacarme, y eso ya se está viendo”

Horóscopo

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 22 de enero de 2026: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 22 de enero, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: consejos y predicciones que los astros tienen para ti este 21 de enero, según Jhan Sandoval

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza llega a la JNJ para evitar su destitución: “Querían lograr impunidad al sacarme, y eso ya se está viendo”

José Jerí: empresario chino Johnny Yang cambia de versión y de abogado por caso 'Chifagate'

Martín Vizcarra anuncia que perdió el riñón izquierdo en operación: "Me tienen enmarrocado, dificultando mi tratamiento"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025