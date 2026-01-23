➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este viernes 23 de enero, según Jhan Sandoval

Los astros traen este viernes 23 de enero nuevas predicciones para todos los signos zodiacales. Jhan Sandoval revela lo que el universo depara en el amor, la carrera y la salud, guiando a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis sobre su horóscopo de hoy, indicando cuándo tomar decisiones, enfrentar desafíos o esperar nuevas oportunidades. Descubre si hoy es el momento ideal para actuar, iniciar proyectos o confiar en lo que el universo tiene preparado para ti.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, viernes 23 de enero?

Aries

Esa idea que está pasando por tu mente la tienes que analizar y evaluarla muchas veces antes de llevarla a la práctica. En el amor, no idealices a esa persona y conócela bien antes de entregarte.

Tauro

El esfuerzo que estás teniendo empieza a dar su fruto. Llega un dinero y propuestas que serán muy favorables. En el amor, tu atractivo atraerá miradas y el acercamiento de alguien interesante.

Géminis

Todo lo relacionado a alquileres o compra de inmuebles se verá favorecido. Es posible que recibas el pago de un dinero que te debían. En el amor, esa persona se mostrará atenta y protectora.

Cáncer

Podrías tener diferencias con alguien con quien mantienes lazos laborales. No es conveniente discutir, trata de conciliar. En el amor, no te muestres tan distante si deseas una reconciliación.

Leo

Cuida tus comentarios, especialmente si están dirigidos a personas que tienen poder o mayor jerarquía laboral. En el amor, la distancia continuará y será por posturas orgullosas de ambos.

Virgo

Te pondrán al frente de una nueva labor, pero te será fácil adaptarte y desarrollarla sin mayores problemas. En el amor, tendrás un encuentro que fortalecerá la química entre tú y esa persona.

Libra

No esperes a que las cosas se sigan complicando y busca resolver ese problema asesorándote con un especialista. De lo contrario tendrías resultados que no serán del todo favorables.

Escorpio

Alguien que confía en ti te confesará el mal momento que vive laboral y económicamente. Guarda el secreto y no divulgues su situación. En el amor, evita juzgar y sé más flexible.

Sagitario

Se acercará a ti una mujer influyente con intenciones de ayudarte. Su apoyo será clave en este momento, no te muestres orgulloso. En el amor, surge un encuentro que será intenso y apasionado.

Capricornio

Surgirá un viaje corto o desplazamiento que no habías considerado. En el amor, alejarte de esa persona ha permitido que ambas partes reflexionen y hoy busquen la reconciliación.

Acuario

Hay mucho desorden a tu alrededor. Date tu tiempo para recuperar el orden y evites perder documentos o traspapelarlos. En el amor, volver a tocar ese tema los llevaría a pelear, Evítalo.

Piscis

Una persona que conoce del tema que quieres desarrollar te hará evaluar las cosas desde otro lado y decidirás esperar otro momento, no te vas a precipitar. En el amor, surgirá un reencuentro.