➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 29 de septiembre, según Jhan Sandoval

¿Quieres saber lo que te depara el futuro en el amor, salud y dinero? Consulta tu horóscopo de hoy, lunes 29 de septiembre.

Lee el horóscopo de hoy, 29 de septiembre.
Lee el horóscopo de hoy, 29 de septiembre.

Este lunes 29 de septiembre llega cargado de una intensa energía astral. Según las predicciones de Jhan Sandoval, los doce signos del zodiaco experimentarán el impacto de estas vibraciones en su estado emocional, en sus decisiones y en el desarrollo de su jornada. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis vivirán un día marcado por señales del universo, con oportunidades que no deben desaprovechar y advertencias que conviene tener muy presentes. Descubre lo que el horóscopo de hoy en Perú tiene para ti y aprovecha al máximo sus orientaciones en este día especial.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, lunes 29 de septiembre?

  • Aries: Te estas esforzando mucho, pero no logras alcanzar tus objetivos debido al mal planteamiento que sigues. Necesitas reestructurar tu estrategia inmediatamente, luego todo avanzará.
  • Tauro: Alguien que admiras te motivará a seguir adelante. Gracias al apoyo de esta persona sabrás encaminarte y lograr todo lo que tienes en mente. Estás próximo a realizar un viaje, será positivo.
  • Géminis: Tienes deseos de realizar un nuevo proyecto, pero el temor a equivocarte está paralizándote. Necesitas recuperar la fe en ti mismo y en tus talentos, solo así alcanzarás tus metas.
  • Cáncer: Conseguirás a través de una amistad, el capital para iniciar esa inversión que tanto deseabas. En poco tiempo verás los frutos. En el amor, no temas y acércate a esa persona, no te rechazará.
  • Leo: Surgen temas económicos imprevistos que comprometerían tus finanzas. Gracias a la calma con la que afrontarás esta situación, sabrás resolverlo sin contratiempos. Solo evita más gastos o deudas.
  • Virgo: Ya no podrás evadir más esa conversación donde se discutirá sobre un tema de dinero, posiblemente alguna devolución de capitales. Podrás negociar a tu favor y esto te brindará tranquilidad.
  • Libra: Una persona que tiende a ser más impositiva intentará responsabilizarte de una serie de errores que se cometieron en una gestión laboral. Su proceder no te parecerá justo y lo expresarás.
  • Escorpio: Algo te dice que tu proceder no ha sido el correcto frente a esa persona que te interesa. Te costará tomar la decisión, pero finalmente te acercarás para expresarle todo lo que sientes.
  • Sagitario: Recibirás una comunicación inesperada que cambiará tu agenda. Hoy tendrás que desplazarte para resolver imprevistos y complicaciones. Gracias a tu paciencia todo estará bajo control.
  • Capricornio: No traigas a tu mente ese recuerdo que ha sido negativo. El no poder olvidar estaría amargando tu alma y llenándote de resentimientos. De ti depende que tu vida sentimental sea saludable.
  • Acuario: Aunque te habías mostrado inflexible, un compañero que se caracteriza por su carisma y buen trato, se convencerá de sus ideas y gracias a ella resolverás todo lo que complicaba tu labor.
  • Piscis: Alguien que ha estado observando tu proceder te llamará la atención y te hará reflexionar en errores que cometías y no habías considerado. Entras en un tiempo de análisis que te permitirá madurar.
