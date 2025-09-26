➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 26 de septiembre, según Jhan Sandoval
¿Quieres saber lo que te depara el futuro en el amor, salud y dinero? Consulta tu horóscopo de hoy, viernes 26 de septiembre.
Este viernes 26 de septiembre viene acompañado de una poderosa carga de energía astral. De acuerdo con las predicciones de Jhan Sandoval, los doce signos del zodiaco sentirán la influencia de estas vibraciones en su estado emocional, en las decisiones que tomen y en el curso de su día. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis enfrentarán una jornada llena de señales cósmicas, con oportunidades que no deben dejar pasar y advertencias que será crucial tener en cuenta. Conoce lo que el horóscopo de hoy en Perú tiene preparado para ti y sácale el mayor provecho a su guía en este día especial.
¿Qué dice el horóscopo de hoy, viernes 26 de septiembre?
- Aries: Las trabas que han estancado el inicio de ese proyecto no deben de conducirte a reacciones radicales. Tienes que ser paciente y replantearlo todo para que pueda avanzar exitosamente.
- Tauro: Has analizado la actitud de esa persona que se muestra orgullosa e intransigente. Pensarás en sacarla totalmente de tu vida y no sería lo correcto. Búscala y dialoga, solo así cambiará.
- Géminis: La fuerza de voluntad que te acompaña junto con tus conocimientos te permitirán avanzar rápidamente en tu labor. Planificarás algún tipo de inversión económica, será conveniente.
- Cáncer: Aunque fuerces situaciones, no lograrías alcanzar algunos objetivos debido a condiciones que no se estarían cumpliendo. Recupera la paciencia y organízate de una mejor manera.
- Leo: Una amistad intentará convencerte para realizar un viaje o actividad que vincula una inversión de dinero. No te apresures y saca bien tus cuentas. En el amor, llega una nueva oportunidad.
- Virgo: No abandones esa actividad que te brinda seguridad. Hacerlo para buscar nuevas opciones sería contraproducente en este momento, espera. En el amor, mejora la comunicación con tu pareja.
- Libra: Luego de esa pérdida laboral o económica llega un período de crecimiento y de brillo. No le tengas temor a las oportunidades que se presenten. En el amor, sé más constante y no caigas en rutina.
- Escorpio: El miedo y la inseguridad están haciendo que te detengas y no te acerques a esa persona que realmente te interesa. No obstante, el encuentro se dará, hablarán y ambos podrán reconciliarse.
- Sagitario: Cuidado con las transacciones de dinero que realices, podrías perder alguna suma por distracción u olvido. En lo sentimental, controla los celos, peleando no resolverás ningún problema.
- Capricornio: Día de cambios favorables. Recibirás una comunicación inesperada anunciándote el cierre de un convenio o pacto que será positivo para tu crecimiento profesional. Aprovecha el momento.
- Acuario: Es posible que tengas que saldar una deuda o pago que no habías programado. No obstante, tendrás los recursos necesarios para poder atender esta emergencia y resolverla sin problemas.
- Piscis: No actúes de forma impulsiva y evalúa cada una de las acciones que tomes a nivel laboral; es así como evitarás retrasos por errores que se comentan. En el amor, conviene perdonar y olvidar.