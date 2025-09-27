➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 27 de septiembre, según Jhan Sandoval
¿Quieres saber lo que te depara el futuro en el amor, salud y dinero? Consulta tu horóscopo de hoy, sábado 27 de septiembre.
- Horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, viernes 26 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal
- ➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 26 de septiembre, según Jhan Sandoval
Este sábado 27 de septiembre viene acompañado de una poderosa carga de energía astral. De acuerdo con las predicciones de Jhan Sandoval, los doce signos del zodiaco sentirán la influencia de estas vibraciones en su estado emocional, en las decisiones que tomen y en el curso de su día. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis enfrentarán una jornada llena de señales cósmicas, con oportunidades que no deben dejar pasar y advertencias que será crucial tener en cuenta. Conoce lo que el horóscopo de hoy en Perútiene preparado para ti y sácale el mayor provecho a su guía en este día especial.
PUEDES VER: ➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 26 de septiembre, según Jhan Sandoval
¿Qué dice el horóscopo de hoy, sábado 27 de septiembre?
ASTROMOOD
De lunes a viernes a las 9:00 a.m.Ver ahora
- Aries: Gracias al orden y a la disciplina que estás siguiendo todo empieza a encaminarse positivamente a tu alrededor. Solo evita ser muy demandante con tus seres queridos. No pierdas la empatía.
- Tauro: Una amistad que se caracteriza por su espíritu alegre te buscará para realizar planes diferentes que te sacarán de la rutina. No dudes en aceptar su invitación. Te divertirás como nunca.
- Géminis: Tu naturaleza no es emocional, pero las palabras de esa persona te han lastimado y no te las sacas del corazón. Pronto se acercará para disculparse y no puedes guardar rencor. Trata de sanar.
- Cáncer: Le dedicarás el día a los quehaceres domésticos. Por la tarde, decidirás desconectarte para descansar. Has tenido una semana muy exigente y es necesario que repongas energías. Lo necesitas.
- Leo: Los mensajes que recibirás de esa persona están entusiasmándote, pero no te conviene acelerarte ni decir más de la cuenta. Controla la emoción que tienes y deja que todo siga su curso.
- Virgo: Se concretará esa reunión que vienes posponiendo ya hace varios días con esa persona que te interesa. Confirmarás que la química que existe es muy fuerte. Déjate llevar por la experiencia.
- Libra: No puedes comprometerte con todo el mundo y decir que sí a todos los favores que puedan pedirte. Necesitas darle un alto a tanta recarga y abuso. Necesitas descansar y recuperar energías.
- Escorpio: La distancia que ha tomado esa persona está haciendo que reflexiones, y no solo en lo sucedido, sino también en tu comportamiento y en las palabras que usaste en esa discusión. Te disculparás.
- Sagitario: No descartes esa invitación que has recibido. Rodearte de nuevas personas y conocer otros lugares te sacará de ese estado de tristeza en el que has estado inmerso. Hoy te sentirás mejor.
- Capricornio: Esa persona ha superado las dudas e inseguridades que la hacían retroceder. Hoy la notarás muy cariñosa y expresiva en sus sentimientos. Llega un tiempo de unión y armonía en lo sentimental.
- Acuario: No estás conforme con el comportamiento de ese familiar, pero cuidado con discutir ni encararlo. Sus ánimos no son los adecuados para que pueda reflexionar. Conviene tomar distancia.
- Piscis: Aprovecharás el fin de semana para reunirte con tus seres queridos. Es posible que organices una reunión con los más allegados y pasarás un excelente momento con ellos. Día de reencuentros.