Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 28 de septiembre, según Jhan Sandoval

¿Quieres saber lo que te depara el futuro en el amor, salud y dinero? Consulta tu horóscopo de hoy, domingo 28 de septiembre.

Lee el horóscopo de hoy, 28 de septiembre.
Lee el horóscopo de hoy, 28 de septiembre. | Foto: La República

Este domingo 28 de septiembre viene acompañado de una poderosa carga de energía astral. De acuerdo con las predicciones de Jhan Sandoval, los doce signos del zodiaco sentirán la influencia de estas vibraciones en su estado emocional, en las decisiones que tomen y en el curso de su día. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis enfrentarán una jornada llena de señales cósmicas, con oportunidades que no deben dejar pasar y advertencias que será crucial tener en cuenta. Conoce lo que el horóscopo de hoy en Perú tiene preparado para ti y sácale el mayor provecho a su guía en este día especial.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, domingo 28 de septiembre?

  • Aries: Las tensiones que han surgido en el hogar terminarán. Esa persona te pedirá disculpas y buscará ante todo la conciliación. Vuelve la armonía a tu alrededor. En el amor, llega una nueva oportunidad.
  • Tauro: No le permitas a esa persona presionarte ni condicionarte a las cosas que a ella le acomodan o agradan. Tienes que poner un límite para que puedan ambos disfrutar de la relación.
  • Géminis: Empiezas el día con desplazamientos o un viaje corto, posiblemente con amigos o personas que quieres. Te divertirás. Más bien, finalizarás el día atendiendo responsabilidades de tipo laboral.
  • Cáncer: No permitas que algunas demoras te generen tanta desmotivación. Ya falta poco tiempo para que todos tus proyectos encaminen de manera positiva. De ti depende tener un excelente día.
  • Leo: Ese dinero que pensaste no recibir llegará a tus manos y te permitirá atender asuntos doméstico o familiares que habías descuidado. Finalizas el día en una reunión agradable con las personas que amas.
  • Virgo: Sabes que esa persona tiene un carácter difícil y no sería conveniente discutir con ella o enfrentarla. Tienes que encontrar otra manera de llegar a acuerdos. Depende de ti mantener la armonía.
  • Libra: Tienes que conciliar con esa persona que amas. Discutir constantemente complicaría los proyectos que desean hacer juntos. Es posible que tengas que salir de casa para atende un asunto importante.
  • Escorpio: Tienes que mantener la calma, hoy serás el punto medio para que personas en conflicto puedan limar asperezas y disculparse. En el amor, recibes un mensaje que te devolverá la tranquilidad.
  • Sagitario: Has podido calmar tus temores, lo que te permitirá acercarte a esa persona y dialogar tranquilamente. Hoy volverá la química entre ambos y esa complicidad que parecía haberse perdido.
  • Capricornio: Estás superando esas pruebas que no te dejaron avanzar, ahora te sientes más tranquilo y con un mayor entendimiento de la vida. Hoy le brindarás apoyo a quienes te necesiten.
  • Acuario: Tu deseo por ser transparente te haría decir más de lo conveniente. Hoy tienes que cuidar tus palabras o analizar las consecuencias de tus comentarios, solo así conservarás la tranquilidad.
  • Piscis: La persona que amas se acercará para pedirte disculpas y aclarar los malos entendidos que los habían distanciado. Mantén la calma y considera que el conciliar ahora depende solo de ti.
