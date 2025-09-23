➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 24 de septiembre, según Jhan Sandoval
¿Quieres saber lo que te depara el futuro en el amor, salud y dinero? Consulta tu horóscopo de hoy, miércoles 24 de septiembre.
- ➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 23 de septiembre, según Jhan Sandoval
- Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, martes 23 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal
Este miércoles 24 de septiembre viene acompañado de una poderosa carga de energía astral. De acuerdo con las predicciones de Jhan Sandoval, los doce signos del zodiaco sentirán la influencia de estas vibraciones en su estado emocional, en las decisiones que tomen y en el curso de su día. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis enfrentarán una jornada llena de señales cósmicas, con oportunidades que no deben dejar pasar y advertencias que será crucial tener en cuenta. Conoce lo que el horóscopo de hoy en Perú tiene preparado para ti y sácale el mayor provecho a su guía en este día especial.
PUEDES VER: ➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 23 de septiembre, según Jhan Sandoval
¿Qué dice el horóscopo de hoy, miércoles 24 de septiembre?
ASTROMOOD
De lunes a viernes a las 9:00 a.m.Ver ahora
- Aries: Buscarás a una persona que siempre te ha dado la mano para resolver ese problema que estás enfrentando. Con su apoyo y orientación lograrás salir de manera exitosa de cualquier complicación.
- Tauro: Un familiar intentaría aprovecharse de tu generosidad solicitándote favores económicos que luego te perjudicarían. No lo permitas y establece límites. En el amor, llega un momento de reconciliación.
- Géminis: El temor a cometer los mismos errores está haciendo que bloquees tu capacidad de ejecución. Confía en tus conocimientos y asesórate bien, así resolverás todo de una manera exitosa.
- Cáncer: No tomes en cuenta esa propuesta de sociedad que están haciéndote. Esconde condiciones que podrían resultar limitantes, incluso podrían traerte pérdidas. Aléjate y espera algo mejor.
- Leo: Usarás las palabras adecuadas para convencer a esa persona de tus ideas. Cierras un acuerdo que te permitirá darle inicio a ese negocio que te conducirá el éxito. Llega un período de crecimiento.
- Virgo: La comodidad con las que has estado llevando tus actividades podría verse interrumpida debido a la mala gestión de un compañero. Hoy deberás de resolver temas que no te competen, sé paciente.
- Libra: Luego de un período de incertidumbre llegan las soluciones a los problemas que te habían afectado. No obstante, tienes temor a equivocarte y esto te paraliza. No te detengas, debes arriesgarte.
- Escorpio: Se avecinan gastos que posiblemente no puedas manejar. Es el momento de buscar a esa amistad que siempre te ha dado la mano y solicitarte el apoyo financiero que requieres. Te ayudará.
- Sagitario: Es posible que se cancele ese viaje o traslado que tenías planificado, sé paciente. Por otro lado, estás alejándote de alguien que realmente te quiere. Recapacita en tu decisión y acércate.
- Capricornio: Esa persona que parece de confianza no tiene buenas intenciones y hoy lo comprobarás. Es el momento de alejarte, si mantienes el lazo podría robarte ideas o perjudicar tu imagen.
- Acuario: No lo dudes, convocar a esa persona con la que trabajaste en el pasado será lo indicado si deseas conducir con éxitos tus proyectos. En el amor, no permitas presiones que resulten incómodas.
- Piscis: No te apresures y ordena todo lo necesario para realizar ese viaje o cambio que tienes en mente. Es posible que te olvides de algunos detalles que pueda conducirte a una cancelación. Precaución.