HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO| Capturan a Erick Moreno, 'El Monstruo', en Paraguay
EN VIVO| Capturan a Erick Moreno, 'El Monstruo', en Paraguay     EN VIVO| Capturan a Erick Moreno, 'El Monstruo', en Paraguay     EN VIVO| Capturan a Erick Moreno, 'El Monstruo', en Paraguay     
Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 25 de septiembre, según Jhan Sandoval

¿Quieres saber lo que te depara el futuro en el amor, salud y dinero? Consulta tu horóscopo de hoy, jueves 25 de septiembre.

Lee el horóscopo de hoy, 25 de septiembre.
Lee el horóscopo de hoy, 25 de septiembre. | Foto: La República

Este jueves 25 de septiembre viene acompañado de una poderosa carga de energía astral. De acuerdo con las predicciones de Jhan Sandoval, los doce signos del zodiaco sentirán la influencia de estas vibraciones en su estado emocional, en las decisiones que tomen y en el curso de su día. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis enfrentarán una jornada llena de señales cósmicas, con oportunidades que no deben dejar pasar y advertencias que será crucial tener en cuenta. Conoce lo que el horóscopo de hoy en Perú tiene preparado para ti y sácale el mayor provecho a su guía en este día especial.

PUEDES VER: ➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 24 de septiembre, según Jhan Sandoval

TE RECOMENDAMOS

Marte en escorpio conoce su influencia astrológica | ASTROMOOD

¿Qué dice el horóscopo de hoy, jueves 25 de septiembre?

Mira lo último de

ASTROMOOD

De lunes a viernes a las 9:00 a.m.

Ver ahora
  • Aries: La vida está dando un giro muy positivo, el que habías esperado siempre. No dejes que tu orgullo te haga lapidar esa oportunidad que se ha puesto al frente. Si la rechazas, luego te arrepentirías.
  • Tauro: Recibirás un dinero, úsalo para saldar esa deuda que tanto te preocupaba. Si lo destinas a otras cosas, luego tendrías problemas para saldar pendientes. En el amor, no evadas a esa persona.
  • Géminis: Tendrás que abandonar una actividad para dedicarte a otra que requiere desplazamientos y mucho esfuerzo. Será un día muy agotador, pero sabrás manejarte y tendrás éxito.
  • Cáncer: Tu excesiva desconfianza te hace tomar con mucho escepticismo el apoyo que desean brindarte el entorno. No cortes tus alianzas y confía, solo así podrás resolver los problemas que enfrentas.
  • Leo: Las acciones injustas o poco responsables de un compañero te impulsarían a realizar críticas que serían tomadas con intolerancia. No pierdas la diplomacia si deseas ser escuchado y entendido.
  • Virgo: No actúes de forma intolerante con las personas que quieres. Hay maneras de hacerte entender, pero hacerlo de una forma autoritaria solo te alejaría de los que más amas. Debes evitarlo.
  • Libra: Vuelve el optimismo y el deseo por luchar por tus objetivos. Hoy tendrás el apoyo de una persona que tiene toda la intención de orientarte por el camino que más te conviene. Escucha sus consejos.
  • Escorpio: Has analizado esa pelea y las consecuencias que ha traído a tu vida familiar. Te darás cuenta que no era necesario decir cosas tan duras y buscarás a esa persona para pedirle disculpas.
  • Sagitario: No permitas que la observación o expectativa que el entorno ha puesto sobre ti te genere inseguridad. No es el momento de dudar, si confías en tu capacidad alcanzarás todoslos objetivos.
  • Capricornio: Cortas lazos con una persona que constantemente hace comentarios negativos sobre los proyectos que deseas realizar. Alejarte de su influencia te hará ver el panorama positivamente.
  • Acuario: En medio de una situación crítica aparecerán las personas correctas y las soluciones adecuadas para que salgas con éxito de todos tus problemas. Recibirás un dinero, no lo malgastes.
  • Piscis: No quieres soltar lo que has conseguido hasta el momento, pero será indispensable hacer sacrificios si deseas ver avances profesionales y económicos. No te estanques y apuesta por lo nuevo.
Notas relacionadas
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 24 de septiembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 24 de septiembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 23 de septiembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 23 de septiembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO: qué te deparan los astros este 21 de septiembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO: qué te deparan los astros este 21 de septiembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

LEER MÁS
Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, miércoles 24 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, miércoles 24 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 24 de septiembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 24 de septiembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, martes 23 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, martes 23 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 23 de septiembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 23 de septiembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Lima hoy, 24 de septiembre: cosulta las zonas afectadas y horarios de Sedapal

Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Horóscopo

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, miércoles 24 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 24 de septiembre, según Jhan Sandoval

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, martes 23 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Susana Villarán: Fiscalía señala que recibió más de 11 millones de dólares por parte de Obebrecht y OAS a cambio de concesiones

Ministerio Público continuará investigando a Nicanor Boluarte y a Juan José Santiváñez, afirma fiscal Tomás Gálvez

Dina Boluarte infló cifras de muertes por COVID-19: dijo 2 millones de fallecidos, cuando cifra no supera los 221 mil

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota