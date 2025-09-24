➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 25 de septiembre, según Jhan Sandoval
¿Quieres saber lo que te depara el futuro en el amor, salud y dinero? Consulta tu horóscopo de hoy, jueves 25 de septiembre.
Este jueves 25 de septiembre viene acompañado de una poderosa carga de energía astral. De acuerdo con las predicciones de Jhan Sandoval, los doce signos del zodiaco sentirán la influencia de estas vibraciones en su estado emocional, en las decisiones que tomen y en el curso de su día. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis enfrentarán una jornada llena de señales cósmicas, con oportunidades que no deben dejar pasar y advertencias que será crucial tener en cuenta. Conoce lo que el horóscopo de hoy en Perú tiene preparado para ti y sácale el mayor provecho a su guía en este día especial.
¿Qué dice el horóscopo de hoy, jueves 25 de septiembre?
- Aries: La vida está dando un giro muy positivo, el que habías esperado siempre. No dejes que tu orgullo te haga lapidar esa oportunidad que se ha puesto al frente. Si la rechazas, luego te arrepentirías.
- Tauro: Recibirás un dinero, úsalo para saldar esa deuda que tanto te preocupaba. Si lo destinas a otras cosas, luego tendrías problemas para saldar pendientes. En el amor, no evadas a esa persona.
- Géminis: Tendrás que abandonar una actividad para dedicarte a otra que requiere desplazamientos y mucho esfuerzo. Será un día muy agotador, pero sabrás manejarte y tendrás éxito.
- Cáncer: Tu excesiva desconfianza te hace tomar con mucho escepticismo el apoyo que desean brindarte el entorno. No cortes tus alianzas y confía, solo así podrás resolver los problemas que enfrentas.
- Leo: Las acciones injustas o poco responsables de un compañero te impulsarían a realizar críticas que serían tomadas con intolerancia. No pierdas la diplomacia si deseas ser escuchado y entendido.
- Virgo: No actúes de forma intolerante con las personas que quieres. Hay maneras de hacerte entender, pero hacerlo de una forma autoritaria solo te alejaría de los que más amas. Debes evitarlo.
- Libra: Vuelve el optimismo y el deseo por luchar por tus objetivos. Hoy tendrás el apoyo de una persona que tiene toda la intención de orientarte por el camino que más te conviene. Escucha sus consejos.
- Escorpio: Has analizado esa pelea y las consecuencias que ha traído a tu vida familiar. Te darás cuenta que no era necesario decir cosas tan duras y buscarás a esa persona para pedirle disculpas.
- Sagitario: No permitas que la observación o expectativa que el entorno ha puesto sobre ti te genere inseguridad. No es el momento de dudar, si confías en tu capacidad alcanzarás todoslos objetivos.
- Capricornio: Cortas lazos con una persona que constantemente hace comentarios negativos sobre los proyectos que deseas realizar. Alejarte de su influencia te hará ver el panorama positivamente.
- Acuario: En medio de una situación crítica aparecerán las personas correctas y las soluciones adecuadas para que salgas con éxito de todos tus problemas. Recibirás un dinero, no lo malgastes.
- Piscis: No quieres soltar lo que has conseguido hasta el momento, pero será indispensable hacer sacrificios si deseas ver avances profesionales y económicos. No te estanques y apuesta por lo nuevo.