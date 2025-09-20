HOYSuscripcion LR Focus

➤ Descubre tu HORÓSCOPO: qué te deparan los astros este 20 de septiembre, según Jhan Sandoval

Revisa el horóscopo del astrólogo peruano Jhan Sandoval y descubre cómo impactarán los movimientos planetarios de este sábado 20 de septiembre en los diferentes espacios de tu vida.



Horóscopo de hoy, sábado 20 de septiembre, por Jhan Sandoval.
Horóscopo de hoy, sábado 20 de septiembre, por Jhan Sandoval. | Foto: composición LR

Este 20 de septiembre, el horóscopo de hoy te ayudará a profundizar en la carga de la energía astral. Según las predicciones del reconocido astrólogo Jhan Sandoval, los doce signos del calendario zodiacal tendrán la influencia de vibraciones en su estado emocional, en las decisiones más importantes que tomen y en el curso de su día.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, sábado 20 de septiembre?

  • Aries: Hoy tendrás deseos de vivir y de hacer algo diferente. Hace días tienes en mente realizar un viaje corto y ahora verás la manera de concretarlo. Suma a tus planes algunas amistades y no te arrepentirás.
  • Tauro: Aunque te sientes aún afectado por el alejamiento de esa persona, hoy comenzarás a mirarlo todo de manera diferente gracias al apoyo emocional que recibirás por parte de una amistad.
  • Géminis: Buscarás un espacio tranquilo y sin distracciones para concentrarte en estudios o actividades laborales que debes de avanzar. Gracias a tu constancia todo se concretará con mucho éxito.
  • Cáncer: Alguien que tiende a discutir y provocar conflicto te hará comentarios negativos con la intención de alterarte. Sé consciente de su intención e ignóralo. Será la manera correcta de actuar.
  • Leo: Tu sinceridad y carácter te conducen, por momentos, a decir las cosas directas y sin ningún tipo de filtro. Cuidado con esta tendencia, podrías herir a una persona muy sensible que estará cerca de ti.
  • Virgo: La persona que amas ya no cree en promesas. Ha llegado el momento de mostrar con hechos el amor que sientes. Prepara un detalle o ten atenciones que le brinden seguridad y confianza.
  • Libra: Estás sacrificando muchos espacios personales para que ese familiar pueda estar y sentirse mejor. Dar todo de ti reconforta a esta persona, pero no descuides tus asuntos personales. Organízate.
  • Escorpio: En lo sentimental, evita celar a tu pareja o generar presión de algún tipo. De ti depende vivir en armonía. Por la noche, asistirás a una reunión con amistades. Pasarás un excelente momento.
  • Sagitario: Esa persona con la que has discutido se ha visto muy afectada por las cosas que se han dicho y no desea más confrontaciones. Ha llegado el momento de reflexionar y buscar la reconciliación.
  • Capricornio: Te alejas de alguien que no fue transparente y decides reconciliarte con tu familia y con esas amistades que te advirtieron de esta situación. En adelante buscarás relaciones más saludables.
  • Acuario: Sueles ser un tanto frío y no te sientes muy cómodo con expresiones afectuosas. No seas esquivo y deja engreírte por la persona que amas. Hoy tendrá detalles y atenciones que te sorprenderán.
  • Piscis: Luego de mucho tiempo de haberte distanciado de esa persona, has logrado aclarar tus sentimientos y decidirás comunicarte con ella para definir y aclarar la situación que han estado viviendo.
