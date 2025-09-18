HOYSuscripcion LR Focus

➤ Descubre tu HORÓSCOPO: qué te deparan los astros este 18 de septiembre, según Jhan Sandoval

Consulta el horóscopo del reconocido astrólogo peruano y entérate de cómo los movimientos planetarios de este jueves 18 de septiembre influirán en tu vida amorosa, tus finanzas y tu bienestar personal.

Lee el horóscopo de hoy, 18 de septiembre.
Lee el horóscopo de hoy, 18 de septiembre. | Foto: La República

Este 18 de septiembre, el horóscopo diario llega con una intensa carga de energía astral. Según las predicciones del astrólogo Jhan Sandoval, los doce signos del zodiaco percibirán la influencia de estas vibraciones en su estado emocional, en las decisiones cruciales que adopten y en el desarrollo de su jornada.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, jueves 18 de septiembre?

  • Aries: Sales de ese estado de tristeza que te había acompañado. Hoy volverá esa alegría que te caracteriza y, es posible, que asistas a un evento donde te rodearán amigos y familiares. Te divertirás.
  • Tauro: Los conflictos ya se suscitaron y no es conveniente que conserves esa actitud defensiva, pues solo acercarías nuevos enfrentamientos. Sé flexible con las personas que amas y volverá la armonía.
  • Géminis: Aunque tienes algunos pendientes laborales, decidirás dejar a un lado tus responsabilidades para descansar. Es posible que surja un viaje corto, cuidado con extraviar tus pertenencias.
  • Cáncer: La persona que amas se muestra inflexible, pero gracias a tus atenciones y cariño empezará a ceder. Cierras el día compartiendo un grato momento a su lado; se fortalecerán los sentimientos.
  • Leo: Controla tus pasiones y no insistas con algo que momentáneamente no tendría sentido. Esa persona es algo inmadura y forzar una reconciliación sería frustrante en este momento. Debes esperar.
  • Virgo: Escucha los consejos de esa persona que te advierte de la mala administración en la que estarías cayendo debido a algunos gastos innecesarios. Si te controlas podrás mantener tu estabilidad.
  • Libra: Amanecerás con una gran energía, lo que te permitirá avanzar todo aquello que te parecía tan pesado de realizar. Es posible que realices una visita a alguien que por tu agenda dejaste de frecuentar.
  • Escorpio: No permitas que tus emociones se desborden y te hagan decir cosas de las que luego puedas arrepentirte. Estarías próximo a una pelea con la persona que amas y es necesario el control.
  • Sagitario: Has tomado con cierta ligereza el compromiso que asumiste con esa persona que te interesa. Hoy surgirá un reencuentro y necesitas aprovechar el momento para disculparte y conciliar.
  • Sagitario: Aunque te sientas con el derecho de emitir juicios y llamar la atención de ese familiar, cuida bien tus palabras y el tono que uses. Podrías ofenderlo y complicar la situación. Precaución.
  • Capricornio: A pesar de algunos impases al comenzar la mañana, lograrás mantener el orden de todas tus actividades. Inclusive, es posible que realices un viaje corto para visitar a algunos familiares.
  • Acuario: Alguien intentaría imponerte su voluntad y esto podría incomodarte e incluso, llevarte a cierta confrontación que sería innecesaria. Busca el diálogo y esa persona entenderá su error, recuérdalo.
  • Piscis: Te liberas de pensamientos e ideas negativas. Hoy tus ánimos serán otros y estarás rodeado de personas que te aprecian y valoran. En el amor, controla tus celos, muestra confianza y seguridad.  
