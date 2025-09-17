HOYSuscripcion LR Focus

Keiko Fujimori queda totalmente libre en el caso Cócteles     
➤ Descubre tu HORÓSCOPO: qué te deparan los astros este 17 de septiembre, según Jhan Sandoval

Revisa el horóscopo del astrólogo peruano y descubre cómo impactarán los movimientos planetarios de este miércoles 17 de septiembre en tu vida amorosa, tus finanzas y tu bienestar personal.


Lee el horóscopo de hoy, 17 de septiembre.
Lee el horóscopo de hoy, 17 de septiembre. | Foto: La República

Este 17 de septiembre, el horóscopo de hoy viene acompañado de una significativa carga de energía astral. De acuerdo con las predicciones del astrólogo Jhan Sandoval, los doce signos del calendario zodiacal sentirán la influencia de vibraciones en su estado emocional, en las decisiones más importantes que tomen y en el curso de su día.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, miércoles 17 de septiembre?

  • Aries: No te dejes asesorar por personas con menos experiencia que tú,
    podrían afectar el desarrollo de tu labor. En lo afectivo, muestra más interés,
    tu pareja te siente cada vez más distante.
  • Tauro: Algunas demoras en gestiones te harían sospechar de descuidos a tu
    alrededor, hoy presionarás a tu entorno. En lo sentimental, cuida tus
    palabras, podrías despertar alguna confrontación.
  • Géminis: Las pérdidas del pasado te hacen desconfiar de las opciones que
    aparecen, confía y arriésgate por lo nuevo. En el amor, luego de las
    aclaraciones, vuelve la armonía y la calma a tu relación.
  • Cáncer: Estarás motivado a iniciar un nuevo proyecto para el bien de tu
    familia, no te faltará los ánimos. No te cierres en tus ideas, estarías siendo
    inflexible y afectando el vínculo que deseas conservar.
  • Leo: Te liberas de una actividad estresante, aprovecharás tu tiempo libre
    para distraerte y descansar. Alguien que parecía indiferente se volverá a
    acercar, ahora depende de ti la reconciliación.
  • Virgo: Podrías asumir que manejarás con facilidad una labor de cierta
    complejidad, toma tus precauciones. En lo sentimental, no permitas que las
    rutinas se vuelvan a apoderar de tu relación.
  • Libra: Te presionarían a tomar una decisión que vincula dinero y no deberías
    apresurarte, precaución. Recorta las distancias y acércate a esa persona,
    ambos desean perdonar y volver a unirse.
  • Escorpio: Llega la información que necesitabas para resolver ese problema
    que estaba estancándote. A tu favor estará el apoyo de tu pareja, te sentirás
    reconfortado y en armonía con tu relación.
  • Sagitario: La falta de seriedad que encuentras en algunos compañeros te
    llevaría a replantearte tus alianzas. En el amor, hoy evita perder la
    estabilidad conseguida por asuntos de poca importancia.
  • Capricornio: Toma tus precauciones y no cierres ningún acuerdo solo de
    palabra, evitarás cambios por incumplimiento. En el amor, toma más
    iniciativas y no esperes solo acciones de la otra parte, reflexiona.
  • Acuario: Culminarás una labor encomendada y recibirás la compensación
    que acordaste, todo empieza a estabilizarse. Fluirá la comunicación con la
    persona que te interesa, habrá armonía y transparencia.
  • Piscis: Contarás con el apoyo que necesitabas para resolver esa deuda que
    tanto te estaba preocupado. Te dejarás llevar por tus pasiones y deseos,
    detente y piensa bien en las consecuencias.
