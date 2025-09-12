HOYSuscripcion LR Focus

Bolsonaro es declarado culpable por un intento de golpe de Estado
Bolsonaro es declarado culpable por un intento de golpe de Estado     Bolsonaro es declarado culpable por un intento de golpe de Estado     Bolsonaro es declarado culpable por un intento de golpe de Estado     
➤ Descubre tu HORÓSCOPO: qué te deparan los astros este 12 de septiembre, según Jhan Sandoval

¿Quieres saber lo que te depara el futuro en el amor, salud y dinero? Consulta tu horóscopo de hoy, viernes 12 de septiembre.


Lee el horóscopo de hoy, 12 de septiembre.
Lee el horóscopo de hoy, 12 de septiembre. | Foto: La República

Hoy, 12 de septiembre, el tarotista peruano Jhan Sandoval presenta sus predicciones diarias. Descubre lo que auguran los astros en temas sentimentales, de bienestar, economía y empleo para los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Aprovecha esta guía astrológica.

PUEDES VER: ➤ Descubre tu HORÓSCOPO: qué te deparan los astros este 11 de septiembre, según Jhan Sandoval

¿Qué dice el horóscopo de hoy, viernes 12 de septiembre?

  • Aries: Tienes capacidad para organizarte, pero el exceso de actividades está haciendo que te disperses y no estés enfocándote en lo más importante. Prioriza y delega, necesitas apoyo para avanzar.
  • Tauro: Tú tiendes a la calma, pero es posible que la estés perdiendo en una situación que consideras injusta a nivel laboral. No pelees si deseas que te escuchen y se reconsidere cualquier decisión.
  • Géminis: Estarías tomando a la ligera algunas labores que requieren de mayor supervisión. No confíes tanto de tu capacidad y presta más atención a los procesos. Así evitarás errores y complicaciones.
  • Cáncer: Tu labor brillará por eficiencia, pero es posible que esto despierte la envidia o sentido competitivo en un compañero que se ha visto desplazado. No te enfrentes, habrá quien salga en tu defensa.
  • Leo: Un corte inesperado o cambio radical cancelaría ese nuevo proyecto que pensabas desarrollar. No tomes esta situación como determinante. Luego todo irá resolviéndose a tu favor.
  • Virgo: Ahora que eres consciente del estado emocional que desarrollas cada vez que tienes a esa persona al frente, decidirás alejarte para recuperar la calma y la razón. Luego tomarás una decisión. 
  • Libra: Estarías confiando en una persona que no tiene buenas intenciones. No te dejes convencer por sus ideas, puesto que te conduciría a una situación de pérdida económica. Sé precavido.
  • Escorpio: Luego de un período de búsqueda, encuentras a las personas correctas que te ayudarán a realizar esos cambios que necesitabas para lograr tus metas. Llega un ciclo de expansión.
  • Sagitario: Se amplía tu círculo social. Es posible que te relaciones con personas del extranjero que aporten ideas y conocimiento que serán de gran utilidad. Aprovecha las nuevas alianzas y contactos.
  • Capricornio: Has estado cerca de romper lazos importantes por intolerancias y conflictos que no supiste manejar. Hoy, con el ánimo más calmado, lograrás limar asperezas y propiciarás reconciliaciones.
  • Acuario: No sigas ahondando en esa herida o mala experiencia sentimental. Buscar culpables o caer en el papel de víctima te haría experimentar sentimientos amargos que solo te dañarían. Reflexiona. 
  • Piscis: Hoy tendrás que negociar temas financieros. Tu capacidad para convencer resaltará, lo que te permitirá cerrar esa negociación a tu favor. En el amor, no es el momento de acercarte, espera.
