Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, viernes 12 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal
Mhoni Vidente comparte sus predicciones para el 12 de septiembre, destacando cierres de ciclos y nuevos proyectos.
- Latino es obligado por ICE a autodeportarse de Estados Unidos y dejar a su hija con delicado estado de salud: "No llores"
- Esta es la fortuna y empresas de Larry Ellison, el cofundador de Oracle que superó a Elon Musk como el hombre más rico del mundo
La vidente cubana Mhoni Vidente compartió sus predicciones para este viernes 12 de septiembre. Habló sobre cierres de ciclos, el inicio de nuevos proyectos y la necesidad de mantener la calma frente a situaciones inesperadas.
Tras recientes movimientos energéticos, señaló que esta jornada se presenta como un momento clave para tomar decisiones que marcarán el rumbo en lo laboral y en lo afectivo. Invitó a soltar cargas pasadas, a confiar en la intuición y a abrir espacio para lo positivo, un mensaje que resonó con miles de seguidores en América Latina y Estados Unidos.
PUEDES VER: Bad Bunny revela que no dará conciertos en EEUU por temor a que sus fanáticos sean detenidos por inmigración: “El mald*** ICE”
Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal
Con un enfoque espiritual y práctico, el horóscopo de Mhoni Vidente brinda consejos y advertencias para el viernes 12 de septiembre.
- Aries (21 marzo – 19 abril): su energía será notoria; una oportunidad laboral o académica lo motivará a avanzar con mayor confianza.
- Tauro (20 abril – 20 mayo): deje de lado la rigidez; un encuentro inesperado le abrirá la mente a nuevas posibilidades.
- Géminis (21 mayo – 20 junio): mantenga la calma ante comentarios ajenos; un proyecto personal tomará fuerza si se concentra.
- Cáncer (21 junio – 22 julio): un cambio en su rutina le permitirá recuperar armonía; escuche a quienes le aprecian.
- Leo (23 julio – 22 agosto): su liderazgo se pondrá a prueba; no dude en aceptar un reto que le dará prestigio.
- Virgo (23 agosto – 22 septiembre): se acerca una etapa de orden y claridad; un detalle inesperado le hará sonreír.
- Libra (23 septiembre – 22 octubre): equilibre sus emociones; una conversación pendiente traerá alivio y comprensión.
- Escorpión (23 octubre – 21 noviembre): evite los impulsos; una decisión madura le traerá estabilidad a largo plazo.
- Sagitario (22 noviembre – 21 diciembre): su optimismo contagiará a otros; una noticia desde el extranjero despertará entusiasmo.
- Capricornio (22 diciembre – 19 enero): confíe en su disciplina; un proyecto estancado finalmente dará frutos.
- Acuario (20 enero – 18 febrero): permita que su creatividad fluya; un cambio de ambiente lo inspirará a innovar.
- Piscis (19 febrero – 20 marzo): su intuición será poderosa; un encuentro emotivo lo animará a seguir con sus planes.
Claves energéticas de Mhoni Vidente para el viernes 12 de septiembre
La tarotista Mhoni Vidente aconsejó mantener la serenidad y estar receptivos a las señales del día. "Hoy las decisiones conscientes marcarán la diferencia", expresó. Además, compartió algunas recomendaciones clave:
- Respirar profundamente antes de tomar decisiones importantes.
- Usar tonos verdes o dorados para atraer prosperidad y calma.
- Encender una vela azul pidiendo protección y claridad.
- Alejarse de personas que transmitan negatividad o tensión.
PUEDES VER: Fallece Charlie Kirk, polémico activista aliado de Trump, tras ser baleado en un evento universitario en EEUU
La influencia de Mhoni Vidente en el horóscopo
Con más de diez años de trayectoria, Mhoni Vidente se ha consolidado como una de las astrólogas más reconocidas. Sus predicciones son seguidas por miles de personas en México, Estados Unidos y gran parte de Latinoamérica.
ASTROMOOD
De lunes a viernes a las 9:00 a.m.Ver ahora
Este 12 de septiembre, Mhoni Vidente resalta cómo los signos influyen en la toma de decisiones y en el rumbo de cada persona, uniendo intuición, espiritualidad y consejos prácticos.