➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 12 de enero, según Jhan Sandoval

Este 12 de enero, el horóscopo de Jhan Sandoval ofrece predicciones para todos los signos zodiacales. Descubre lo que les depara el universo en amor, trabajo y salud.

Consulta el horóscopo de hoy, 12 de enero.
Consulta el horóscopo de hoy, 12 de enero. | Foto: La República

Este lunes 12 de enero, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los doce signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas. 

¿Qué dice el horóscopo de hoy, lunes 12 de enero?

Aries

No te conviene posponer actividades, tienes que estar alerta para resolver imprevistos, no te permitas más demoras. En el amor, si actúas impulsivamente, la persona que más podría distanciarse.

Tauro

Se están bloqueando proyectos que te habían generado expectativa; no pierdas la firmeza y sigue luchando. Sacrificarás tu tiempo personal para resolver asuntos domésticos importantes.

Géminis

Si quieres mejorar tu relación con el entorno laboral, sé más cercano y establece lazos más estrechos. En lo familiar, te darás un tiempo para visitar a tus seres queridos. La pasarás muy bien.

Cáncer

Estás dudando en vincularte en nuevos proyectos por temor al fracaso; aleja los temores y arriésgate. En el amor, una de las partes presiona en exceso. Cuidado, es posible un distanciamiento.

Leo

Podrías embarcarte en algo sin estar completamente seguro; es necesario paralizar tus proyectos y seguir evaluando. En lo personal, tus comentarios podrían herir a alguien que aprecias.

Virgo

Te estás alejando de los pactos que acordaste para ejercer tu voluntad; esta actitud sería perjudicial, cuidado. En el amor, algo te está incomodando y no debes reprimirlo. Momento para expresar.

Libra

Empiezas a reparar todo lo que parecía perderse a raíz de pleitos y malos entendidos; vuelve la tranquilidad. En el amor, luego de tantas dudas, esa persona buscará formalizar la relación.

Escorpio

Recibirás apoyo frente a una actividad desgastante y difícil de manejar; lograrás avanzar. En lo familiar, cuidado, aquello que te haría perder la paciencia no tiene tanta trascendencia.

Sagitario

Cuidado, llegarías a un acuerdo con alguien que, en lo concreto, no cumpliría con su palabra. En lo familiar, alguien desea pasar más tiempo contigo. Dale un espacio a los que más amas. 

Capricornio

Podrías esperar apoyo de alguien que no muestra mucha voluntad; busca otras alternativas. Algo cambia tu estado emocional, vuelve la alegría y el deseo por unirte con tus seres queridos.

Acuario

Una persona influyente y que tiene aprecio por ti te ayudará a concretar los objetivos que tienes en mente. En el amor, esa persona será más expresiva que nunca. Habrá entrega y pasión. 

Piscis

Gracias a tu ingenio y capacidad para convencer, lograrás cerrar un acuerdo o sociedad muy favorable. En el amor, sientes mucho por esa persona, pero tienes temor a expresarlo. Reflexiona.

