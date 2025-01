De Puente Piedra a Estados Unidos. Fernanda León, una joven peruana de 18 años, logró ser aceptada, con beca completa, en la Universidad de Stanford, una de las instituciones más prestigiosas de EE.UU., donde estudia Ciencias Políticas. Aunque siempre se destacó académicamente y soñaba con estudiar en el extranjero, su ingreso no fue fácil. A pesar de su excelente expediente y actividades extracurriculares, varias universidades rechazaron su postulación o la dejaron en lista de espera. Sin embargo, su perseverancia y estrategia le permitieron alcanzar su meta y ser parte de una de las casas de estudio más reconocidas del mundo.

"Yo postulé a varias universidades. Fui aceptada en algunas (pero sin ayuda financiera), y varios (institutos) me dejaron en la lista de espera. En ese momento mis chances (de ser admitida) estaba en cero. Yo dije: 'Yo no voy a ir a Estados Unidos, postularé a Beca18 o alguna beca en Perú o a una universidad nacional' porque (con esos resultados que me daban) mis chances estaban en cero", comentó Fernanda en un reciente video en su canal de YouTube.

¿Qué la motivó a postular a la Universidad de Stanford?

Fernanda León es una exalumna destacada del emblemático colegio de mujeres Juana Alarco de Dammert, donde cursó sus estudios secundarios. Durante su tercer año, demostró su pasión por la tecnología y su compromiso con el empoderamiento femenino al participar activamente en diversas actividades extracurriculares como el programa 'Women can do Perú'.

Aunque ganó dicho concurso, su proyecto tecnológico no contó con suficiente apoyo económico para poder ser desarrollado. Esta situación las impulsó a crear junto con sus compañeras GrinSiti una organización juvenil que busca generar un impacto positivo en la sociedad, que enfoca en la educación y concientización sobre temas ambientales, especialmente en el cuidado del medio ambiente y el manejo adecuado de residuos sólidos.

Posteriormente, impulsó la creación del CCONNA (Comité Municipal por los Derechos de Niños y Niñas Adolescentes) en el distrito de Puente Piedra, donde logró el cargo de coordinadora general.

Tras egresar del colegio, optó por tomarse un año sabático. Sin embargo, decidió prepararse en una academia en Perú para reforzar aquellos cursos que no logró asimilar completamente en el colegio debido a las dificultades e interrupciones causadas por los años de pandemia.

Aunque veía que postular a universidades en Estados Unidos era un camino difícil, decidió intentarlo. Sin embargo, cuando postuló a programas de asesoría para que la ayudaran con su postulación a instituciones en EE. UU., fue rechazada en todas. "Postulé a varios programas de asesorias. No pasé, me rechazaron, pero decidí seguir intentándolo", mencionó.

PUEDES VER:

Su ingreso a la Universidad de Stanford

Durante el año 2022, postuló a diferentes casas de estudios de los Estados Unidos esperando ser admitida. Sin embargo, sus sueños se vieron frustrados cuando rechazaron su solicitud o la colocaron en lista de espera. Su última esperanza era la Universidad de Stanford, pues fue la última institución a la que envió su solicitud.

Según comentó, el día que recibió la carta decidió no abrirla y quedarse dormida, pues no esperaba ser admitida en esa prestigiosa universidad de los Estados Unidos. Tal fue su sorpresa al enterarse de que la casa de estudios la había aceptado y le ofrecía la ansiada beca que tanto esperaba. "Los resultados iba a salir a las 2 de la mañana y como otras universidades ya me habían rechazado me fui a dormir (...) Abrí mi carta y me aceptaron (...) Me dieron la beca completa (...) Sentí que ya lo había logrado todo", indicó.

Actualmente, Fernanda León cursa el segundo año en esa prestigiosa universidad de EE. UU.