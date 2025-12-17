HOYSuscripcion LR Focus

Huamanga vivió una noche mágica con el encendido de luces navideñas en la Plaza Mayor

La Plaza Mayor de Huamanga brilló con el encendido de luces navideñas, dando inicio a las celebraciones en un ambiente festivo y familiar lleno de alegría.

Cientos de familias ayacuchanas disfrutaron de una noche mágica. Fuente: Difusión.
Cientos de familias ayacuchanas disfrutaron de una noche mágica. Fuente: Difusión.

La Plaza Mayor de Huamanga se convirtió en el escenario de una noche llena de luz, alegría y emoción con el tradicional encendido de luces navideñas. Desde muy temprano, cientos de familias ayacuchanas se dieron cita para compartir un momento especial y dar inicio a las celebraciones por la Navidad, en un ambiente festivo y familiar.

Durante el evento se vivió un clima de amor, esperanza y unión. Los niños fueron los grandes protagonistas de la noche, disfrutando con sonrisas, aplausos y mucha emoción cada instante, rodeados de coloridas luces, música navideña y una decoración que llenó de magia el corazón de grandes y pequeños.

Este emotivo encuentro permitió que las familias compartieran momentos de alegría y reforzaran los lazos de convivencia, recordando el verdadero significado de la Navidad: la unión, la solidaridad y la paz.

Este emotivo evento promovió la unión y la paz, reforzando los lazos familiares. Fuente: Difusión.

Este emotivo evento promovió la unión y la paz, reforzando los lazos familiares. Fuente: Difusión.

Con actividades como esta, la Municipalidad de Huamanga reafirma su compromiso de seguir promoviendo espacios que fomenten la integración, la alegría y el bienestar de todos los ciudadanos, poniendo especial atención en los niños y niñas, quienes son el presente y el futuro de nuestra querida ciudad.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

