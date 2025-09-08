¿El aceite de laurel puede quitar las arrugas y es más efectivo que el bótox?

EL BULO:

El aceite de laurel puede quitar las arrugas de la piel en poco tiempo.

Es mucho más efectivo que el botox y es completamente natural.

LO IMPORTANTE:

El aceite de laurel no puede fabricarse en casa, ya que necesita otros insumos y un proceso extenso para obtener la materia.

El aceite de laurel puede prevenir las arrugas, pero no quitarlas.

Una buena alimentación y estilo de vida puede cambiar la condición de nuestra piel.

La doctora Giuliana Nieto recomienda acudir a los dermatólogos ante cualquier inquietud sobre tu piel.

Patas de gallo, falta de colágeno, el paso de la edad, estrías, resequedad; aunque suene a un conjuro de magia, en realidad son imperfecciones que todas las personas intentan evitar para llegar a las temidas arrugas. En muchas ocasiones, nos hemos visto mortificados por estas apariciones en nuestra piel que intentamos quitarlas de cualquier manera, pero la solución no está en echarse lociones o buscar refrescarse, en realidad está dentro de nuestro organismo y nuestra perspectiva de vida.

Sin embargo, varios usuarios inescrupulosos se aprovechan de este miedo para causar desinformación y daños a nuestra salud. En esta presentación de El Antídoto, el espacio que combate la desinformación con la ciencia en el Verificador de La República, analizamos el mito sobre que el aceite de laurel quita las arrugas y que, inclusive, es más efectivo que el bótox.

Publicaciones desinformativas por las redes sociales de Facebook. Foto: capturas de pantalla

Hasta la publicación de esta verificación, se halló que el posteo con más alcance se encuentra en la red social de Facebook, que ha recopilado alrededor de 2.700 millones de visualizaciones, 6.250 reacciones y 773 comentarios.

El aceite de laurel ayuda a prevenir las arrugas, no a quitarlas

Para entender los beneficios del laurel, nos comunicamos con la doctora Giuliana Nieto, dermatóloga de EsSalud, quien nos contó que la clave para quitar las arrugas no está en supuestos aceites hechos en casa (que es muy probable que nos hagan daño), sino en nuestro estilo de vida y alimentación.

En ese sentido, también conversamos sobre los beneficios para la piel que el aceite de laurel nos brinda, al igual de los daños que nos causaría si la aplicamos de forma “casera” con diversos componentes que varios bulos por redes sociales presentan.

¿El laurel tiene beneficios para la piel?

"El aceite de laurel es un componente natural que contiene flavonoides; antioxidantes como la vitamina A y C; además del eugenol y cineole, los más importantes. En combinación, estos componentes en la piel actúan como protector de las células, disminuyen el estrés y retienen el avance del envejecimiento", puntualiza la dermatóloga Giuliana Nieto.

Por otro lado, otras organizaciones que promueven el uso productos a base de elementos naturales, como el Proyecto No-GMO, señalan que el laurel, en sus versiones de jabón con aceite de oliva conocida como alepo, son buenos para tratar problemas de la piel gracias a sus componentes antisépticos, antimicrobianos, antibacterianos y antifúngicos. Entre estos problemas dermatológicos combatibles con el laurel, se encuentran el acné, eccema, psoriasis, erupciones cutáneas y quemaduras; y sí, también es antiedad.

¿Qué complicaciones podría provocarnos aplicar este 'remedio casero'?

Aplicar este producto bajo la receta del bulo, nos puede generar más problemas que soluciones. Desde que el método para el falso remedio es calentar el aceite y luego imbuirlo con laurel junto a otras semillas, ya existe un grave peligro para nuestra piel.

Aceite y jabón de laurel. Foto: Herbeauty / D'more

"Cuando se hacen los aceites de este tipo de plantas, como el romero o el cannabis, no se utiliza los aceites vegetales (como los que se usa freir), que son ultraprocesados y al final pueden generarte daños a la piel. Generalmente, para hacer estos aceites aromatizados, se utilizan otros insumos y el proceso es distinto, por eso cuestan mucho más", comenta Nieto.

Un artículo médico publicado el 7 de octubre de 2019 por la organización Cosmetique Active International, señala que el aceite mineral no es dañina para la piel si es que fue filtrada con distritos procesos para retirar los elementos cancerígenos (recordemos que es un compuesto que proviene del petróleo). Sin embargo, este método solo se usa en cosméticos, ms no en productos naturales que buscan un beneficio para la piel.

¿Existen remedios caseros para borrar las arrugas?

No, no existe remedio "casero" que ayude con las arrugas, pero sí aceites naturales y medicamentos para la piel que pueden combatir estas imperfecciones. No obstante, lo que cambiará totalmente el estado de tu piel es como tú te sientes por dentro. Sí, hablamos de tu alimentación y tu bienestar emocional.

Por ello, la doctora Giuliana Nieto señala que, para que realmente puedas sentir cambios positivos en tu piel, debemos primero equilibrar nuestra dieta alimenticia, evitar los males estomacales; y sobre todo, no llegar a estresarnos al límite. Más que aplicarnos aceites hechos en casa, lo mejor para nuestra piel serán los viajes, una rutina de masajes, un buen plato de comida, tener tiempo para nosotros. En resumen, buscar nuestro bienestar.

"La piel habla de lo que somos por dentro. Por ejemplo, si nos sale un eccema o una urticaria, está muy relacionado por temas de estrés. Inclusive, este conocimiento se sabía desde hace muchas décadas, solo que ahora se ha vuelto viral por el tema de los ejes, que corresponden a los cutáneos, intestinales e intestino cerebro. Por eso no es simplemente que te eches cremas para que tu piel esté bien, sino relajarse, salir de la rutina, y tener un régimen alimentario balanceado", finalizó Nieto.