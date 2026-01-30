HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Agustín Lozano responde a las polémicas declaraciones de Renato Tapia contra la FPF: "Va a tener que priorizar la camiseta"

El presidente de la FPF señaló que respeta la trayectoria de Renato Tapia y espera que pueda formar parte de la selección peruana en la nueva era del brasileño Mano Menezes.

Agustín Lozano confía en que Renato Tapia vuelva a la selección peruana. Foto: composición LR/L1 Max
Agustín Lozano confía en que Renato Tapia vuelva a la selección peruana. Foto: composición LR/L1 Max

Hace algunas semanas, Renato Tapia desató una gran polémica después de exponer ciertos conflictos dentro de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). El volante nacional habló sobre la hipocresía dentro del ambiente de la selección peruana y la falta de autocrítica que abunda en el último tiempo. Es más, sorprendió a varios al señalar que la única forma de protestar que tienen los jugadores es retirarse de la Blanquirroja. Al respecto, Agustín Lozano ha decidido responderle sin tapujos.

Después de la presentación de Mano Menezes como nuevo DT de la selección, Lozano fue consultado acerca de su postura tras las declaraciones de Renato Tapia. Sobre ello, el presidente de la Federación aseguró que respeta la carrera del 'Capitán del futuro' y espera que pueda ser parte de esta nueva era en la Bicolor.

PUEDES VER: Pol Deportes sale en defensa de Santi Lesmes tras las críticas por el manejo de su imagen: Una buena persona

Agustín Lozano contesta a Renato Tapia tras sus polémicas declaraciones

En conversación con L1 Max, Lozano contó que aún no ha conversado con Mano Menezes sobre la convocatoria de algunos jugadores. Sin embargo, enfatizó en que todos pueden estar en el equipo, por lo que desea que Tapia opte por regresar.

“No hemos hablado con el profe Mano Menezes de jugadores. Él siempre ha dicho que tiene que analizar todas. Hoy volvió a decir que las puertas de la selección están abiertas para todos. Yo creo que sus razones tendrá Renato, pero yo le tengo un gran respeto a Renato como un gran jugador, como a todos los jugadores, y yo solamente tengo la confianza de que Renato esté en la selección”, declaró.

Asimismo, comentó que más allá de los entredichos, Tapia tendrá que poner por delante a su país. “Yo estoy seguro de que, con la calidad de jugador que él es, el 'profe' lo va a tener en cuenta, lo va a tener que convocar. Y estoy plenamente convencido de que, más allá de todo lo que puede haber dicho Renato, primero es la selección y él va a tener que priorizar la camiseta, va a tener que priorizar los colores de su selección”, agregó.

PUEDES VER: Perú hace historia y clasifica por primera vez a la semifinal de la Copa América de futsal tras vencer 2-1 a Uruguay

lr.pe

¿Qué dijo Renato Tapia contra la Federación Peruana de Fútbol?

Renato Tapia encendió el debate en torno a la Federación Peruana de Fútbol. El mediocampista de Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos criticó la forma en que la FPF difunde sus versiones. Además, dejó entrever posibles falencias en la claridad de los procesos internos del ente rector.

“A mí me da mucha pena todo lo que pasa dentro de la Federación. No solamente porque nosotros como jugadores somos los que salimos y damos la cara, los que representamos. Obviamente, nosotros no trabajamos para la Federación, sin embargo, vamos y damos la cara, y nadie pide que se nos avale el hecho de que viajamos tantas horas por la selección. Yo viajé día y medio para llegar a la selección y lo haría cada vez que me convoquen porque para mí la selección es lo primero”, dijo en el programa 'Doble Punta'.

