Este viernes 30 de enero, Alianza Lima se enfrentará a Sport Huancayo por el inicio del Torneo Apertura de la Liga 1, donde los blanquiazules deberán visitar el Estadio IPD de Huancayo. Este encuentro promete ser emocionante de principio a fin para los dirigidos por Roberto Mosquera. Sin embargo, han llamado la atención los precios de las entradas que colocó el conjunto local.

Los boletos para este compromiso tendrán un precio único de 100 soles. Este monto ha generado una ola de reacciones en redes sociales, pues hay hinchas no comparten dicho precio, ya que lo consideran elevado. Anteriormente, las entradas costaban entre 50 y 60 soles, siendo este uno de los reclamos más frecuentes en la publicación.

¿Dónde comprar las entradas para el Alianza Lima vs Sport Huancayo?

Según la información del propio club, las entradas generales se podrán adquirir en Tiendas Manchete, ubicadas en Jr. Loreto 839, Huancayo. Cabe señalar que la compra solo se realizará mediante pago en efectivo, ya que la tienda no acepta transferencias. El ingreso para menores de 4 años, es gratis y los horarios son a partir de las 8.00 a.m. hasta las 6.00 p.m.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Sport Huancayo?

Alianza Lima y Sport Huancayo se enfrentarán este viernes 30 de enero por la primera jornada de la Liga 1 2026. El cotejo se llevará a cabo en el IPD de Huancayo, a partir de las 12.00 p. m. (hora peruana).

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Huancayo?

En suelo peruano, el choque entre Alianza Lima vs Sport Huancayo por la Liga 1 2026 iniciará a las 12.00 p. m.