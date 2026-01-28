HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Real Madrid vs Benfica por la última jornada de la Champions
EN VIVO | Real Madrid vs Benfica por la última jornada de la Champions     EN VIVO | Real Madrid vs Benfica por la última jornada de la Champions     EN VIVO | Real Madrid vs Benfica por la última jornada de la Champions     
Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
Fútbol Peruano

Sport Huancayo puso elevado precio para entradas al partido contra Alianza Lima en el debut de la Liga 1

Alianza Lima se enfrentará a Sport Huancayo este lunes 30 de enero en el inicio del Torneo Apertura de la Liga 1, en el Estadio IPD de Huancayo.

Sport Huancayo se enfrentará a Alianza Lima este viernes 30. Foto: composición LR/Instagram
Sport Huancayo se enfrentará a Alianza Lima este viernes 30. Foto: composición LR/Instagram

Este viernes 30 de enero, Alianza Lima se enfrentará a Sport Huancayo por el inicio del Torneo Apertura de la Liga 1, donde los blanquiazules deberán visitar el Estadio IPD de Huancayo. Este encuentro promete ser emocionante de principio a fin para los dirigidos por Roberto Mosquera. Sin embargo, han llamado la atención los precios de las entradas que colocó el conjunto local.

Los boletos para este compromiso tendrán un precio único de 100 soles. Este monto ha generado una ola de reacciones en redes sociales, pues hay hinchas no comparten dicho precio, ya que lo consideran elevado. Anteriormente, las entradas costaban entre 50 y 60 soles, siendo este uno de los reclamos más frecuentes en la publicación.

PUEDES VER: Abogado de joven que denunció a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña revela nuevos detalles: "Existen numerosas constancias"

lr.pe
larepublica.pe

¿Dónde comprar las entradas para el Alianza Lima vs Sport Huancayo?

Según la información del propio club, las entradas generales se podrán adquirir en Tiendas Manchete, ubicadas en Jr. Loreto 839, Huancayo. Cabe señalar que la compra solo se realizará mediante pago en efectivo, ya que la tienda no acepta transferencias. El ingreso para menores de 4 años, es gratis y los horarios son a partir de las 8.00 a.m. hasta las 6.00 p.m.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Sport Huancayo?

Alianza Lima y Sport Huancayo se enfrentarán este viernes 30 de enero por la primera jornada de la Liga 1 2026. El cotejo se llevará a cabo en el IPD de Huancayo, a partir de las 12.00 p. m. (hora peruana).

PUEDES VER: Arturo Vidal dedica emotiva despedida a Esteban Pavez ante su inminente fichaje por Alianza Lima: "Me duele escribir esto"

lr.pe

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Huancayo?

En suelo peruano, el choque entre Alianza Lima vs Sport Huancayo por la Liga 1 2026 iniciará a las 12.00 p. m. 

Notas relacionadas
Canal confirmado del Alianza Lima - Sport Huancayo por la fecha 1 de la Liga 1 2026

Canal confirmado del Alianza Lima - Sport Huancayo por la fecha 1 de la Liga 1 2026

LEER MÁS
Abogado de joven que denunció a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña revela nuevos detalles: "Existen numerosas constancias"

Abogado de joven que denunció a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña revela nuevos detalles: "Existen numerosas constancias"

LEER MÁS
Ricardo Gareca aprueba la llegada de Esteban Pavez a Alianza Lima y resalta sus cualidades: "Es un líder dentro y fuera de la cancha"

Ricardo Gareca aprueba la llegada de Esteban Pavez a Alianza Lima y resalta sus cualidades: "Es un líder dentro y fuera de la cancha"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Abogado de joven que denunció a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña revela nuevos detalles: "Existen numerosas constancias"

Abogado de joven que denunció a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña revela nuevos detalles: "Existen numerosas constancias"

LEER MÁS
Ricardo Gareca aprueba la llegada de Esteban Pavez a Alianza Lima y resalta sus cualidades: "Es un líder dentro y fuera de la cancha"

Ricardo Gareca aprueba la llegada de Esteban Pavez a Alianza Lima y resalta sus cualidades: "Es un líder dentro y fuera de la cancha"

LEER MÁS
Hernán Barcos le pide al hincha de Alianza Lima que siga confiando en el club tras crisis: “Es lo que necesita”

Hernán Barcos le pide al hincha de Alianza Lima que siga confiando en el club tras crisis: “Es lo que necesita”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Marcha 28 de enero EN VIVO: ciudadanos de Ayacucho, Generación Z y colectivos exigen justicia

Encuentran a cinco menores laborando en fábrica de lencería en Puente Piedra: Sunafil investiga presunta explotación laboral

Erick Moreno, alias el ‘Monstruo’, llega a Perú EN VIVO: minuto a minuto de su extradición

Fútbol Peruano

Hernán Barcos le pide al hincha de Alianza Lima que siga confiando en el club tras crisis: “Es lo que necesita”

Canal confirmado del Alianza Lima - Sport Huancayo por la fecha 1 de la Liga 1 2026

Abogado de joven que denunció a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña revela nuevos detalles: "Existen numerosas constancias"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Marcha 28 de enero EN VIVO: ciudadanos de Ayacucho, Generación Z y colectivos exigen justicia

¿Serás miembro de mesa? ONPE confirma pago de S/165 y fecha del sorteo oficial

"Potencia mundial es poner agua en los Cerros": así respondió Norma Yarrow sobre la gestión de López Aliaga

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025