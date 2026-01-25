HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Roberto Mosquera revela que una de sus deudas pendientes fue ser DT de Bolivia y señala: “Como de la selección peruana”

"Mi formalidad no me dejó ser entrenador de Bolivia", fue parte de la explicación del entrenador de 69 años tras recordar que pudo dirigir a la 'Verde'.

Roberto Mosquero que sus deudas pendientes fue la selección boliviana y peruana. Foto: composición LR/Entre Ceja y Ceja
Roberto Mosquero que sus deudas pendientes fue la selección boliviana y peruana. Foto: composición LR/Entre Ceja y Ceja

En una reciente entrevista, Roberto Mosquera, actual DT de Sport Huancayo, dio a conocer detalles sobre su trayectoria tanto a nivel nacional como internacional. En conversación para el programa 'Entre Ceja y Ceja', Mosquera reveló que recibió una oferta para dirigir a la selección boliviana. Sin embargo, según sus propias palabras, su "formalidad" no le permitió aprovechar esta gran oportunidad.

El técnico explicó que esta situación representa una de sus deudas pendientes en su carrera, pues consideró que en su momento debió aceptarla, ya que nunca llegó a dirigir a la Bicolor. No obstante, reconoció que se siente satisfecho con su trayectoria, pues ha construido un gran prestigio en el fútbol.

Roberto Mosquera revela que pudo ser entrenador de la selección de boliviana

En sus palabras, Mosquera destacó que tenía todas las características para dirigir a la 'Verde', al no ser considerado para ser entrenador de la selección peruana, considero la oferta del conjunto boliviano.

"Mi formalidad no me dejó ser entrenador de Bolivia y creo que me equivoqué porque había firmado, hace 20 días, un nuevo contrato con Royal y el presidente de la federación mandó a un representante. Y le dije: "Acabo de firmar un contrato”. Creo que debí ir a hablar con el presidente, y decirle hasta acá no más llegó. Voy a tomar la selección boliviana porque si no merecía la peruana en Bolivia; si lo hice con un equipo escogiendo los jugadores, yo creo que podía hacer algo mejor en Bolivia. Conocía a todos los jugadores, conocía cómo tratar a los jugadores, por dónde le entras a los jugadores, había tenido un torneo impecable y después regresé con Royal Pari que estaba último. Salimos subcampeones, pasamos dos etapas, entonces me quedó el sinsabor de que pudo ser, ¿no? como el de la selección peruana".

"Es su deuda pendiente, ¿no? Sí, me voy a ir con esa deuda pendiente porque ya los tiempos pasaron y los ánimos han sido diferentes en mis caminos, pero estaría realmente triste si no tuviera el nombre que tengo como entrenador", sentenció el entrenador.

¿En qué equipos ha dirigido Roberto Mosquera?

  • Sport Huancayo – 25/26
  • Alianza Universidad – 25/26
  • Universidad César Vallejo – 23/24
  • Royal Pari Fútbol Club – 22/23
  • Club Sporting Cristal – 19/20 a 22/23
  • Deportivo Binacional – 19/20
  • Royal Pari Fútbol Club – 17/18 a 19/20
  • Club Jorge Wilstermann – 16/17 a 17/18
  • Club Alianza Lima – 15/16 a 16/17
  • Club Juan Aurich – 13/14 a 15/16
  • Club Sporting Cristal – 11/12 a 13/14
  • Sport Huancayo – 10/11 a 11/12
  • Club Sport Ancash – 09/10 a 10/11
  • Coronel Bolognesi – 08/09 a 09/10
  • América Cochahuayco – 07/08 a 08/09
  • Club Sport Águila – 07/08
  • Deportivo Municipal – 07/08
  • Sport Boys Association – 05/06 a 06/07
  • FBC Melgar – 03/04 a 05/06
  • Coronel Bolognesi – 02/03 a 03/04
  • Club Deportivo Wanka – 01/02
  • Club Unión Minas – 00/01
  • Deportivo Pesquero Chimbote – 99/00 a 00/01
  • Club Alcides Vigo Hurtado – 97/98 a 99/00
