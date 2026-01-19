HOYSuscripcion LR Focus

Prensa brasileña sorprende a calificar fichaje de Miguel Silveira por Universitario: “Siempre rodeado de expectativas”

Con tan solo 22 años, Miguel Silveira se convierte en uno de los flamantes refuerzos de Universitario para la Liga 1 y la Copa Libertadores.

Miguel Silveiras se convierte en el más reciente fichaje de Universitario. Foto: Copitaedits
Miguel Silveiras se convierte en el más reciente fichaje de Universitario. Foto: Copitaedits

Universitario de Deportes sigue reforzándose para la temporada 2026 en busca del título y continúa incorporando jugadores de distintos países, como es el caso de Miguel Silveira, uno de los últimos flamantes refuerzos que estará presente en la 'Noche Crema 2026'. Cabe señalar que el jugador de 22 años ya se encuentra en el país y solo falta la oficialización por parte del club.

Tras este refuerzo, la prensa brasileña no dudó en opinar sobre el futbolista, quien fue formado en las divisiones menores de Fluminense. El diario 'Netflu' destacó que es una de las joyas de Brasil y siempre ha generado altas expectativas por su juego.

PUEDES VER: El ‘Jogo Bonito’ llega a Universitario: club oficializa fichaje de Miguel Silveira para Liga 1 y Copa Libertadores

lr.pe

Prensa brasileña califica el fichaje de Miguel Silveira por Universitario

Tras conocerse está incorporación, el portal no dudo en destacar la trayectoria que ha tenido hasta el momento el jugador.

"Durante el fin de semana, Universitario confirmó el fichaje de un joven jugador surgido de las categorías inferiores del Fluminense y que venía jugando en el extranjero. Una joya de la cantera tricolor, siempre rodeado de expectativas, Miguel (Silveira) debutó como profesional en 2019 y jugó 15 partidos en 2020. Sin embargo, tuvo una salida turbulenta al Red Bull Bragantino en 2021", se lee en su publicación.

larepublica.pe

PUEDES VER: ¿Qué pasará con el cupo de extranjero de Williams Riveros o Matías Di Benedetto tras la llegada de Miguel Silveira a Universitario?

lr.pe

¿Cuántos fichajes extranjeros ha realizado Universitario?

Con la confirmación de la llegada de Miguel Silveira, se ratifica que será el quinto refuerzo extranjero de Universitario para la temporada 2026. Se suma a Caín Fara, Héctor Fertoli, Sekou Gassama y Lisandro Alzugaray.

El ‘Jogo Bonito’ llega a Universitario: club oficializa fichaje de Miguel Silveira para Liga 1 y Copa Libertadores

El 'Jogo Bonito' llega a Universitario: club oficializa fichaje de Miguel Silveira para Liga 1 y Copa Libertadores

Universitario vs Melgar EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el segundo amistos de la 'U' de pretemporada?

Universitario vs Melgar EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el segundo amistos de la 'U' de pretemporada?

¿Qué pasará con el cupo de extranjero de Williams Riveros o Matías Di Benedetto tras la llegada de Miguel Silveira a Universitario?

¿Qué pasará con el cupo de extranjero de Williams Riveros o Matías Di Benedetto tras la llegada de Miguel Silveira a Universitario?

Natalia Málaga se pronuncia tras debut de surcoreana Se-Yun Park con Géminis en la Liga Peruana de Vóley: "Uno siempre tiene nervios"

El ‘Jogo Bonito’ llega a Universitario: club oficializa fichaje de Miguel Silveira para Liga 1 y Copa Libertadores

El 'Jogo Bonito' llega a Universitario: club oficializa fichaje de Miguel Silveira para Liga 1 y Copa Libertadores

Empresa que traerá a Inter Miami de Lionel Messi anuncia megadescuento a días de partido con Alianza Lima: "Para el hincha que siempre está"

Empresa que traerá a Inter Miami de Lionel Messi anuncia megadescuento a días de partido con Alianza Lima: "Para el hincha que siempre está"

Revelan por qué el fichaje de César Inga por Kansas City está paralizado: "El club aduce que invirtió más de lo previsto"

Revelan por qué el fichaje de César Inga por Kansas City está paralizado: "El club aduce que invirtió más de lo previsto"

Alianza Lima venció a Colo Colo en un partidazo por su despedida de la Serie Río de La Plata

Alianza Lima venció a Colo Colo en un partidazo por su despedida de la Serie Río de La Plata

Hernán Barcos y su nostalgia por Alianza Lima en su presentación con FC Cajamarca: "Uno se desvincula del contrato, pero no del corazón"

Hernán Barcos y su nostalgia por Alianza Lima en su presentación con FC Cajamarca: "Uno se desvincula del contrato, pero no del corazón"

