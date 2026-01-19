Universitario de Deportes sigue reforzándose para la temporada 2026 en busca del título y continúa incorporando jugadores de distintos países, como es el caso de Miguel Silveira, uno de los últimos flamantes refuerzos que estará presente en la 'Noche Crema 2026'. Cabe señalar que el jugador de 22 años ya se encuentra en el país y solo falta la oficialización por parte del club.

Tras este refuerzo, la prensa brasileña no dudó en opinar sobre el futbolista, quien fue formado en las divisiones menores de Fluminense. El diario 'Netflu' destacó que es una de las joyas de Brasil y siempre ha generado altas expectativas por su juego.

Prensa brasileña califica el fichaje de Miguel Silveira por Universitario

Tras conocerse está incorporación, el portal no dudo en destacar la trayectoria que ha tenido hasta el momento el jugador.

"Durante el fin de semana, Universitario confirmó el fichaje de un joven jugador surgido de las categorías inferiores del Fluminense y que venía jugando en el extranjero. Una joya de la cantera tricolor, siempre rodeado de expectativas, Miguel (Silveira) debutó como profesional en 2019 y jugó 15 partidos en 2020. Sin embargo, tuvo una salida turbulenta al Red Bull Bragantino en 2021", se lee en su publicación.

¿Cuántos fichajes extranjeros ha realizado Universitario?

Con la confirmación de la llegada de Miguel Silveira, se ratifica que será el quinto refuerzo extranjero de Universitario para la temporada 2026. Se suma a Caín Fara, Héctor Fertoli, Sekou Gassama y Lisandro Alzugaray.