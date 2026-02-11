La última fecha de la Liga 1 2026 se vio envuelta por la polémica debido al arbitraje en algunos partidos del campeonato. Tras los errores arbitrales en el partido entre Cusco FC y Universitario, Kevin Ortega y Alejandro Villanueva fueron sancionados con 3 fechas de suspensión. Ante ello, la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) dio a conocer a los jueces que dirigirán en la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Destaca el duelo de Universitario vs Cienciano, que será uno de los primeros encuentros de la fecha. Este partido tendrá como réferi principal a Jordi Espinoza y en el VAR a Micke Palomino. Por otro lado, Alianza Lima viajará a Trujillo para enfrentar a Alianza Atlético en un duelo que será dirigido por Edwin Ordoñez, acompañado por César García en el VAR.

Estos son los árbitros que dirigirán en la tercera fecha de la Liga 1 2026

Esta es la lista de árbitros que estarán en cada partido de la fecha 3 del Torneo Apertura:

UTC vs Cusco

Árbitro: Joel Alarcón

VAR: Victor Cori

AVAR: Priscila Vásquez

Universitario vs Cienciano

Árbitro: Jordi Espinoza

VAR: Micke Palomino

AVAR: Albert Alarcón

Deportivo Garcilaso vs ADT

Árbitro: Rudy Méndez

VAR: Fernando Legario

AVAR: Alexander Blas

Juan Pablo II vs Sporting Cristal

Árbitro: Michael Espinoza

VAR: David Huamán

AVAR: Michael Orue

Sport Boys vs Atlético Grau

Árbitro: Bruno Pérez

VAR: Jasmani Chambi

AVAR: Raúl López

Alianza Atlético vs Alianza Lima

Árbitro: Edwin Ordoñez

VAR: César García

AVAR: Enrique Pinto

Sport Huancayo vs FC Cajamarca

Árbitro: Pablo López

VAR: Victor Cori

AVAR: Harlem Cocha

Comerciantes Unidos vs Los Chankas

Árbitro: Robin Segura

VAR: Joel Alarcón

AVAR: Pamela Eulogio

Melgar vs Moquegua

Árbitro: Micke Palomino

VAR: Gaby Oncoy

AVAR: Diego Jaimes

¿Qué sanciones recibieron Kevin Ortega y Alejandro Villanueva tras errores arbitrales?

Según lo informado por RPP, los árbitros Kevin Ortega y Alejandro Villanueva recibirán 3 fechas de sanción tras su error en el partido entre Cusco FC y Universitario de Deportes por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026. "Kevin Ortega y Alejandro Villanueva recibirán 3 fechas de sanción por el penal cobrado en Cusco vs Universitario. De otro lado, informe técnico VAR confirmó offside de Luciano Nequecaur; por esa razón, Edwin Ordoñez y Milagros Arruela no tendran 'correctivo'", indicó el periodista Mario Pinedo.