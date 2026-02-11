HOYSuscripcion LR Focus

Congreso logra las firmas para convocar pleno extraordinario para debatir moción de censura contra Jerí
Sin Kevin Ortega ni Alejandro Villanueva: estos son los árbitros que dirigirán la fecha 3 de la Liga 1 2026

Tras una fecha llena de polémicas, la CONAR dio a conocer a los árbitros que dirigirán la tercera jornada de la Liga 1 2026.

CONAR dio a conocer a los árbitros que dirigirán la fecha 3 de la Liga 1 2026. Foto: Liga 1
La última fecha de la Liga 1 2026 se vio envuelta por la polémica debido al arbitraje en algunos partidos del campeonato. Tras los errores arbitrales en el partido entre Cusco FC y Universitario, Kevin Ortega y Alejandro Villanueva fueron sancionados con 3 fechas de suspensión. Ante ello, la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) dio a conocer a los jueces que dirigirán en la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Destaca el duelo de Universitario vs Cienciano, que será uno de los primeros encuentros de la fecha. Este partido tendrá como réferi principal a Jordi Espinoza y en el VAR a Micke Palomino. Por otro lado, Alianza Lima viajará a Trujillo para enfrentar a Alianza Atlético en un duelo que será dirigido por Edwin Ordoñez, acompañado por César García en el VAR.

Estos son los árbitros que dirigirán en la tercera fecha de la Liga 1 2026

Esta es la lista de árbitros que estarán en cada partido de la fecha 3 del Torneo Apertura:

  • UTC vs Cusco
  • Árbitro: Joel Alarcón
  • VAR: Victor Cori
  • AVAR: Priscila Vásquez
  • Universitario vs Cienciano
  • Árbitro: Jordi Espinoza
  • VAR: Micke Palomino
  • AVAR: Albert Alarcón
  • Deportivo Garcilaso vs ADT
  • Árbitro: Rudy Méndez
  • VAR: Fernando Legario
  • AVAR: Alexander Blas
  • Juan Pablo II vs Sporting Cristal
  • Árbitro: Michael Espinoza
  • VAR: David Huamán
  • AVAR: Michael Orue
  • Sport Boys vs Atlético Grau
  • Árbitro: Bruno Pérez
  • VAR: Jasmani Chambi
  • AVAR: Raúl López
  • Alianza Atlético vs Alianza Lima
  • Árbitro: Edwin Ordoñez
  • VAR: César García
  • AVAR: Enrique Pinto
  • Sport Huancayo vs FC Cajamarca
  • Árbitro: Pablo López
  • VAR: Victor Cori
  • AVAR: Harlem Cocha
  • Comerciantes Unidos vs Los Chankas
  • Árbitro: Robin Segura
  • VAR: Joel Alarcón
  • AVAR: Pamela Eulogio
  • Melgar vs Moquegua
  • Árbitro: Micke Palomino
  • VAR: Gaby Oncoy
  • AVAR: Diego Jaimes

¿Qué sanciones recibieron Kevin Ortega y Alejandro Villanueva tras errores arbitrales?

Según lo informado por RPP, los árbitros Kevin Ortega y Alejandro Villanueva recibirán 3 fechas de sanción tras su error en el partido entre Cusco FC y Universitario de Deportes por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026. "Kevin Ortega y Alejandro Villanueva recibirán 3 fechas de sanción por el penal cobrado en Cusco vs Universitario. De otro lado, informe técnico VAR confirmó offside de Luciano Nequecaur; por esa razón, Edwin Ordoñez y Milagros Arruela no tendran 'correctivo'", indicó el periodista Mario Pinedo.

