Fútbol Peruano

Freddy Ames y su dura respuesta a Álvaro Barco por criticar manejo de la Liga 1 por parte de la FPF: "No escupa al cielo"

El directivo de la FPF no dudó en defender el prestigio de la Liga 1, tras las declaraciones del director deportivo de Universitario, quien calificó al torneo como "cadáver".

Freddy Ames salió a responderle a Álvaro Barco. Foto: composición LR/Exitosa Deportes/Jax Latin Media

Freddy Ames salió a responderle a Álvaro Barco. Las declaraciones del director deportivo de Universitario de Deportes no cayeron bien dentro de la Federación Peruana de Fútbol, lo que se reflejó en un comunicado de la entidad exhortando a la ‘U’ a pronunciarse por dañar su imagen institucional.

Es en este contexto que, en una reciente entrevista con Exitosa Deportes, el directivo de la FPF también abordó el tema, pues no le pareció que Barco calificara la Liga 1 como “cadáver”, lo que generó que Ames saliera a defender el prestigio del torneo local. Sin embargo, eso no fue todo, ya que Ames le dio una dura respuesta a Barco, señalando que “no debe escupir al cielo”.

PUEDES VER: Representante de Jorge Fossati da detalles sobre su salida de Universitario y deja firme postura: “Vamos a ver si no lo terminan necesitando”

lr.pe

Directivo de la FPF y su dura respuesta a Álvaro Barco

"Le digo al señor Álvaro Barco que no escupa al cielo, porque está escupiendo a su propio club. No tiene razón, por qué no es un cadáver. ¿Entonces Universitario también sería un cadáver?", empezó diciendo Ames.

Además, no dudo en destacar que la Liga 1 ha generado una buena cantidad de ingresos. "¿Sabe cuánto ha generado de ingresos económicos la Liga 1 solamente? Como nunca en la vida. Todo el sistema ha generado ese dinero, ¿y el sistema por quién ha sido liderado?".

PUEDES VER: César Inga: Sporting Kansas City llegó a Perú para negociar pero Universitario toma inflexible postura por su venta

lr.pe

Freddy Ames recuerda antecedentes de Álvaro Barco

En otro momento de la conversación, el directivo recordó que no es la primera veza que el directo deportivo de la 'U' se expresa de esa manera en contra de la FPF. Aunque reconoció que el comunicado de la entidad estuvo bien, señaló que él hubiera sido más radical.

"Álvaro, no es la primera vez que se pronuncia de esa forma y creo que el comunicado que hizo al FPF estuvo bien, pero yo hubiera sido más radical. Yo hubiera hecho valer el estatuto cuando una persona no está sumando. Tenemos que sumar y él representa una institución importante. Si él dice que este campeonato es un 'cadáver', entonces Universitario también lo sería, porque es parte del sistema".

