ADT perdió a una pieza clave a pocos días del inicio de la Liga 1 2026. Estamos hablando de Mauro Da Luz, delantero uruguayo que tuvo un rendimiento importante con el equipo de Tarma durante la temporada pasada. Su nivel no pasó desapercibido en el fútbol de Argentina y, por ello, Aldosivi de la primera división decidió ficharlo de cara a la próxima campaña.

Durante su estadía en ADT, Da Luz disputó un total de 24 partidos, marcó 6 goles y brindó 2 asistencias. Ahora, tendrá que sostener su buen desempeño en una liga competitiva de la mano del DT Guillermo Farré.

Mauro Da Luz deja ADT para ser nuevo jugador de Aldosivi de Argentina

El medio Ernesto Macedo adelantó la información del fichaje del atacante de 31 años. "Mauro Da Luz es transferido a Aldosivi de la Primera División 2026. ADT se queda con el 10%, ya que el atacante uruguayo tenía contrato hasta fines 2026", informó en su cuenta de X.

En el Tiburón, Da Luz coincidirá con Guillermo Farré. Recordemos que el estratega estuvo en el fútbol peruano hace un par de temporadas dirigiendo a Sporting Cristal.

¿En qué clubes ha jugado Mauro Da Luz?

A continuación, conoce la trayectoria de Mauro Da Luz, quien ha paseado su fútbol por distintas ligas de Sudamérica.

River Plate (Uruguay)

Colón

9 de Octubre

Cusco FC

Atlético Grau

ADT

¿Cuál es el actual valor de mercado de Mauro Da Luz?

De acuerdo a la última actualización del portal Transfermarkt, Mauro Da Luz tiene un valor en el mercado de 375.000 euros.