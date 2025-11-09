ADT vs Chankas EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el encuentro por la fecha 18 del Torneo Clausura?
En el estadio Unión Tarma se vivirá un partidazo por la fecha 18 del Torneo Clausura que se realizará desde las 3.00 p.m. Sigue toda la información aquí, en La República Deportes.
ADT de Tarma y Los Chankas se enfrentan en vivo y en directo por la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1. Este encuentro se llevará a cabo el lunes 10 de noviembre desde las 3.00 p.m. (hora peruana) en el estadio Unión Tarma, que cuenta con una capacidad para 9,100 espectadores. El partido será transmitido por la señal de L1 Max y también podrás seguir todas las incidencias aquí, en La República Deportes.
Estos dos equipos han protagonizado encuentros muy parejos en el pasado; sin embargo, en la actualidad atraviesan momentos distintos. Los de Andahuaylas llegan en buena racha, con varias victorias recientes, salvo la última derrota ante Alianza Lima. En cambio, los tarmeños no han podido reencontrarse con el triunfo en sus últimos partidos.
¿A qué hora juega ADT vs Chankas?
El encuentro se podrá seguir desde las 3.00 p.m. (hora peruana). Si te encuentras fueras del país, a continuación la lista de horarios para otros países.
- Perú: 3:00 p.m.
- Colombia: 3:00 p.m.
- Ecuador: 3:00 p.m.
- Bolivia: 4:00 p.m.
- Venezuela: 4:00 p.m.
- Paraguay: 5:00 p.m.
- Chile: 5:00 p.m.
- Argentina: 5:00 p.m.
- Uruguay: 5:00 p.m.
- Brasil: 5:00 p.m.
¿Dónde ver ADT vs Chankas por la Liga 1?
El encuentro se podrá seguir por la señal de L1 Max y vía streaming por la señal de L1 Play. No obstante, tienes la posibilidad de seguir el minuto a minuto aquí, en La República Deportes, que te llevará todas las novedades y jugadas del encuentro.
Estadio de ADT vs Chankas
El encuentro entre ADT contra Chankas se jugará en el estadio Unión Tarma, que se encuentra en la ciudad de Tarma, en el departamento de Junín, y tiene una capacidad para albergar a 9,100 espectadores.
Pronóstico de ADT vs Chankas
Así están las principales cuotas para este partido, donde dan como favorito al equipo tarmeño.
- Betsson: gana ADT (1.58), empate (4.00), gana Los Chankas (5.20)
- Betano: gana ADT (1.62), empate (4.20), gana Los Chankas (5.80)
- bet365: gana ADT (1.55), empate (3.90), gana Los Chankas (5.75)
- 1xBet: gana ADT (1.54), empate (4.15), gana Los Chankas (5.46)
- Coolbet: gana ADT (1.50), empate (4.00), gana Los Chankas (5.70)
Posibles alineaciones de ADT vs Chankas
- ADT: Hermoza, Gutiérrez, Dulanto, Soto, Narváez, Roble, Pérez, Rojas, Barreto, Cabello, Vera
- Chankas: Camacho, Quintana, Pimienta, Gonzáles, Mogollón, Takeuchi, Manzaneda, Guivin, Palomino, Torrea, Bueno
Últimos partidos de ADT vs Chankas
- Los Chankas 1-1 ADT de Tarma | 04.07.2025
- ADT de Tarma 2-1 Los Chankas | 27.07.2024
- Los Chankas 2-0 ADT de Tarma | 11.02.2024