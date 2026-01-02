HOYSuscripcion LR Focus

Sismo de magnitud 4,1 se sintió esta tarde en Lambayeque
Alan Cantero ya está en nuestra capital y Alianza Lima va por el defensor uruguayo Mateo Antoni

Atacante argentino contento con la llegada de su compatriota Pablo Guede en la dirección técnica.

Alan Cantero renovó en Alianza Lima y hoy pasará los exámenes médicos.
Alan Cantero renovó en Alianza Lima y hoy pasará los exámenes médicos. | Liga 1

Alianza Lima ha renovado parte de su plantilla para esta temporada 2026. La llegada del técnico Pablo Guede le ha dado un nuevo respiro a su tan exigente hinchada que anhela levantar la copa a fin de año. Uno de los nombres que se ha mantenido en el equipo es el argentino Alan Cantero, quien en 32 partidos con los íntimos ha marcado en 5 oportunidades y misma cantidad de asistencias.

El delantero de 27 años pasó las fiestas navideñas en su país y ayer llegó a nuestra capital, asegurando estar motivado y enfocado para este nuevo reto. “Estoy muy feliz de estar acá nuevamente, renovando la ilusión. Ojalá sea un gran año para todos”, dijo tras bajar del avión.

“Estamos tranquilos. Conozco al DT desde Argentina, es un gran entrenador, y espero que tengamos una gran temporada. Primero hay que pensar en el primer partido que tenemos, es clave para nosotros. Ojalá luego se pueda dar la revancha con Sporting Cristal y lograr el objetivo”, detalló.

Cantero también reconoció que ha tenido ofertas de otros clubes. “Tuvimos una mala experiencia en el campeonato anterior, pero ahora vamos a dejarlo todo para sacar las cosas adelante. Que el club apueste por mí habla bien de lo que he hecho, aunque sé que puedo dar más. Mi primera intención siempre fue Alianza”, concluyó el argentino, quien hoy se unirá a la pretemporada en Matute.

Refuerza la zaga

Alianza Lima ya le puso cerrojo a su defensa. El uruguayo Mateo Antoni, campeón del mundo Sub-20 con su selección, es nuevo refuerzo íntimo. El jugador de 22 años surgió en Nacional de Uruguay, pero el año pasado militó en Argentinos Juniors, club que lo ha cedido a préstamo con opción de compra. Antonini llegará hoy a nuestra capital para los exámenes respectivos.

