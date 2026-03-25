Otro técnico que no continúa en la Liga 1 2026. Anoche martes 24 de marzo, Roberto Mosquera dio a conocer que renunció al cargo como entrenador de Sport Huancayo. El técnico peruano compartió un comunicado donde confirmó su salida del elenco huancaíno tras los resultados adversos que ha tenido el equipo en el Torneo Apertura.

El popular ‘Mous’ mostró gratitud a la directiva de la institución huancaína y espera que su salida de club, pueda servir para que el equipo vaya en una mejor dirección en cuanto a resultados. "Quedo muy agradecido en primer término con el Presidente y la Directiva de Sport Huancayo por la nueva oportunidad otorgada y en consideración y valoración, a los mencionados y a la institución, he decidido dar un paso al costado para que nuevos aires orienten al equipo", indicó el técnico.

Comunicado de Roberto Mosquera. Foto: X

Roberto Mosquera renunció como entrenador de Sport Huancayo tras malos resultados

El DT quien fue campeón en el fútbol peruano en tres ocasiones, tomó la decisión de no continuar como entrenador de Sport Huancayo luego de la derrota por goleado ante Sport Boys en el Callao. "El día Domingo 22 de marzo a las 09:00 p.m. y posterior al partido vs Sport Boys. Yo, el Profesor Roberto Orlando Mosquera Vera, hago presente mi renuncia irrevocable al cargo de Director Técnico del Club Sport Huancayo", explicó en su comunicado.

Roberto Mosquera deja el club huancaíno tras haber dirigido ocho partidos, obteniendo apenas dos triunfos, un empate y cinco derrotas en la presente temporada de la Liga 1 2026.

¿Qué equipos ha dirigido Roberto Mosquera?

‘Mous’ tiene una amplia experiencia dirigiendo el fútbol peruano. De igual forma, tuvo la oportunidad de entrenar en la liga boliviana.