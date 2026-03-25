HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Candidato a diputado del partido Fe en el Perú es asesinado en Chorrillos
Candidato a diputado del partido Fe en el Perú es asesinado en Chorrillos     Candidato a diputado del partido Fe en el Perú es asesinado en Chorrillos     Candidato a diputado del partido Fe en el Perú es asesinado en Chorrillos     
EN VIVO

Luis Miguel Llanos "Van Damme" denunciado por violencia | Arde Troya con Juliana Oxenford

Deportes

Roberto Mosquera renunció como entrenador de Sport Huancayo tras malos resultados: "He decidido dar un paso al costado"

El experimentado estratega decidió no continuar al mando de Sport Huancayo tras no conseguir los resultados esperados en el inicio de la temporada en la Liga 1 2026.

Roberto Mosquera deja Sport Huancayo tras dirigir apenas ocho partidos en la temporada. Foto: Liga 1
Roberto Mosquera deja Sport Huancayo tras dirigir apenas ocho partidos en la temporada. Foto: Liga 1

Otro técnico que no continúa en la Liga 1 2026. Anoche martes 24 de marzo, Roberto Mosquera dio a conocer que renunció al cargo como entrenador de Sport Huancayo. El técnico peruano compartió un comunicado donde confirmó su salida del elenco huancaíno tras los resultados adversos que ha tenido el equipo en el Torneo Apertura.

El popular ‘Mous’ mostró gratitud a la directiva de la institución huancaína y espera que su salida de club, pueda servir para que el equipo vaya en una mejor dirección en cuanto a resultados. "Quedo muy agradecido en primer término con el Presidente y la Directiva de Sport Huancayo por la nueva oportunidad otorgada y en consideración y valoración, a los mencionados y a la institución, he decidido dar un paso al costado para que nuevos aires orienten al equipo", indicó el técnico.

Comunicado Roberto Mosquera. Foto: X

Comunicado de Roberto Mosquera. Foto: X

Roberto Mosquera renunció como entrenador de Sport Huancayo tras malos resultados

El DT quien fue campeón en el fútbol peruano en tres ocasiones, tomó la decisión de no continuar como entrenador de Sport Huancayo luego de la derrota por goleado ante Sport Boys en el Callao. "El día Domingo 22 de marzo a las 09:00 p.m. y posterior al partido vs Sport Boys. Yo, el Profesor Roberto Orlando Mosquera Vera, hago presente mi renuncia irrevocable al cargo de Director Técnico del Club Sport Huancayo", explicó en su comunicado.

Roberto Mosquera deja el club huancaíno tras haber dirigido ocho partidos, obteniendo apenas dos triunfos, un empate y cinco derrotas en la presente temporada de la Liga 1 2026.

¿Qué equipos ha dirigido Roberto Mosquera?

‘Mous’ tiene una amplia experiencia dirigiendo el fútbol peruano. De igual forma, tuvo la oportunidad de entrenar en la liga boliviana.

  • Alcides Vigo
  • CD Pesquero
  • Unión Minas
  • Deportivo Wanka
  • Coronel Bolognesi
  • FBC Melgar
  • Sport Boys
  • Deportivo Municipal
  • Sport Águila
  • Sport Ancash
  • Sport Huancayo
  • Sporting Cristal
  • Juan Aurich
  • Alianza Lima
  • Jorge Wilstermann (Bolivia)
  • Deportivo Binacional
  • Royal Pari (Bolivia)
  • César Vallejo
  • Alianza Universidad
Notas relacionadas
Roberto Mosquera lanza dura crítica a su jugador por hacerse expulsar en Liga 1: "No vamos a seguir permitiendo irresponsabilidades"

Roberto Mosquera lanza dura crítica a su jugador por hacerse expulsar en Liga 1: "No vamos a seguir permitiendo irresponsabilidades"

LEER MÁS
Roberto Mosquera recordó que quedó impresionado al ver el primer entrenamiento de Paolo Guerrero: “Saltó y levitó”

Roberto Mosquera recordó que quedó impresionado al ver el primer entrenamiento de Paolo Guerrero: “Saltó y levitó”

LEER MÁS
Roberto Mosquera revela que una de sus deudas pendientes fue ser DT de Bolivia y señala: “Como de la selección peruana”

Roberto Mosquera revela que una de sus deudas pendientes fue ser DT de Bolivia y señala: “Como de la selección peruana”

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Polémica en el Real Madrid con Kylian Mbappé: médicos examinaron rodilla equivocada y complicaron su lesión

Polémica en el Real Madrid con Kylian Mbappé: médicos examinaron rodilla equivocada y complicaron su lesión

LEER MÁS
¿A qué hora juega Universitario vs Regatas HOY por el extra game en la Liga Peruana de Vóley?

¿A qué hora juega Universitario vs Regatas HOY por el extra game en la Liga Peruana de Vóley?

LEER MÁS
Canal de TV confirmado para ver Perú - Senegal en el debut de Mano Menezes como DT de la selección peruana

Canal de TV confirmado para ver Perú - Senegal en el debut de Mano Menezes como DT de la selección peruana

LEER MÁS
Universitario denunció a Paolo Guerrero y Renzo Garcés ante Comisión Disciplinaria de la FPF por hechos ocurridos en 2025

Universitario denunció a Paolo Guerrero y Renzo Garcés ante Comisión Disciplinaria de la FPF por hechos ocurridos en 2025

LEER MÁS
Alineaciones Bolivia vs Surinam: el posible XI de la Verde para clasificar a la final del repechaje mundialista

Alineaciones Bolivia vs Surinam: el posible XI de la Verde para clasificar a la final del repechaje mundialista

LEER MÁS
Partidos de hoy, miércoles 25 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Partidos de hoy, miércoles 25 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Un agricultor chino de 60 años sorprende al crear un submarino casero capaz de sumergirse 8 metros en el río con solo US$700

¿A qué hora juega Universitario vs Regatas HOY por el extra game en la Liga Peruana de Vóley?

JNE convoca a periodistas y comunicadores para fortalecer la transparencia electoral

Deportes

¿A qué hora juega Universitario vs Regatas HOY por el extra game en la Liga Peruana de Vóley?

Universitario denunció a Paolo Guerrero y Renzo Garcés ante Comisión Disciplinaria de la FPF por hechos ocurridos en 2025

Canal de TV confirmado para ver Perú - Senegal en el debut de Mano Menezes como DT de la selección peruana

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Debate presidencial 2026 EN VIVO HOY, miércoles 25 de marzo: tercera fecha con Keiko Fujimori, Jorge Nieto y otros 10 candidatos

Gilbert Infante, candidato a diputado del partido Fe en el Perú, es asesinado en Chorrillos

Deflagración en Camisea en Cusco reabre debate por rol del Estado y olvido a comunidad de Megatoni

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025