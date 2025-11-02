Bassco Soyer podría debutar mañana con el Gil Vicente frente al Santa Clara. Según información del periodista Gerson Cuba, el exjugador de Alianza Lima, formado en sus divisiones menores, recibió una grata sorpresa de su entrenador al ser incluido en la lista de convocados para este encuentro.

Como se recuerda, Soyer fue una pieza importante en las categorías inferiores de los blanquiazules, lo que le permitió tener una oportunidad en el esquema de Néstor Gorosito durante el Torneo Apertura. Sin embargo, tras disputar algunos partidos, el futbolista de 19 años decidió continuar su carrera en el fútbol portugués a mediados de 2025.

Según la información proporcionada por el periodista, tiene la posibilidad de tener minutos para este partido, además señaló que desde la selección peruana estarán atentos a esto.

"Bassco Soyer fue incluido en la lista de convocados del primer equipo del Gil Vicente y podría debutar en la Primera División de Portugal ante Santa Clara mañana. Existe mucha expectativa por ver al canterano de Alianza Lima sumar sus primeros minutos, y la selección peruana mayor estará atenta a este encuentro con miras a una posible convocatoria", se lee en la publicación de X.

¿Cuándo juega Gil Vicente?

El partido entre Gil Vicente contra Santa Clara se llevará a cabo desde las 3.45 p.m. (hora peruana), por la Liga Portugal, que causa gran expectativa por ver al mediocentro ofensivo debutar con el primer equipo.

Datos de Bassco Soyer en Alianza Lima

Bassco no contó con muchos minutos en Alianza Lima, ya que solo acumuló 251 minutos antes de partir a Europa. No obstante, en los 8 partidos que disputó consiguió anotar un gol y brindar una asistencia.