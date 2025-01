Miguel Trauco será jugador de Alianza Lima para la temporda 2025. El exfutbolista de Universitario llegó al Perú este domingo 5 de enero para concretar el vínculo con los íntimos y en su salida del Aeropuerto Jorge Chávez fue abordado por los medios de comunicación que lo esperaban en los exteriores del terminal aéreo.

En conversación con la prensa, el lateral de la selección peruana le mandó un mensaje a los hinchas de Alianza Lima y aprovechó para reafirmar su hinchaje por Universitario, club donde jugó en el 2016.

Miguel Trauco confirmó fichaje por Alianza Lima

Trauco señaló que los aficionados del conjunto blanquiazul pueden esperar de él solo prfesionalismo. Asimismo, recordó que es hincha de Universitario de Deportes.

"A los hinchas de Alianza Lima decirles que de mi parte tendrán mucho trabajo y sacrificio. Yo soy hincha de la 'U' y eso no va a cambiar en nada", dijo en un comienzo.

El lateral izquierdo aseguró que le duele que en la actualidad, cuando había una posibilidad de volver al club de sus amores, no se hayan comunicado con él.

"En su momento no pensaba regresar al fútbol peruano. En este momento cuando había una oportunidad de volver Universitario no se comunicaron conmigo y eso me duele lógicamente", agregó.

¿Por cuánto tiempo firmará Miguel Trauco por Alianza Lima?

Según se conoció, el futbolista de 32 años se unirá al equipo de La Victoria por dos temporadas. Miguel Trauco llega a Alianza Lima procedente de Criciúma de Brasil.

Franco Navarro se pronunció sobre la llegada de Miguel Trauco a Alianza Lima

El último sábado 4 de enero, el director deportivo de Alianza Lima brindó una conferencia de prensa y señaló que un futbolista debe mostrar profesionalismo juegue en el equipo que juegue.

"¿El hinchaje de quién? A Miguel Trauco lo conocí en Unión Comercio y jugó por la ‘U’, sí. Después a nivel profesional es lindo poder jugar en el equipo que uno es hincha, muy pocos los pueden lograr, pero cuando entras al fútbol profesional, es eso, la misma palabra lo dice. Donde te toque estar tienes que demostrar profesionalismo”, manifestó.

Además, Navarro mencionó que la negociación para su fichaje fue sencilla y reveló que su contratación ya estaba siendo evaluada antes de la salida de Juan Pablo Freytes.

“Quién no quiere tener a Miguel Trauco en su equipo. Increíblemente que parezca, ha sido una de las cosas más fáciles que nos ha tocado negociar porque él (Trauco) se entrega si o si. Todos sabíamos la posibilidad de que Juan Pablo Freytes se vaya, y se concretó. Es imposible retener a un jugador que tenía semejante oferta que tenía un crecimiento en lo personal y profesional. Es una de las ventas más importantes que se ha hecho en la historia del club y trataremos de mantener ese proyecto. Estaremos siempre pensando en el beneficio de los jugadores”, acotó.

¿En qué equipos ha jugado Miguel Trauco?

Conoce los diferentes clubes por los que ha pasado Miguel Trauco hasta el momento.