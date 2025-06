Los efectivos de la Policía Nacional del Perú tuvieron que intervenir en medio de los enfrentamientos después de una falta cometida durante un partido de la Copa Perú en Cajamarca. Los hinchas, evidenciando su molestia por la decisión del árbitro, invadieron el campo de fútbol interrumpiendo el encuentro.

El partido se disputaba entre FC Gálvez y Deportivo Punre, en la fase III de la etapa provincial de Cajamarca, sin embargo, tras una falta cometida contra el jugador Luis Ángel Cuenca, la fanaticada reaccionó debido a la falta de acción por parte del árbitro.

Partido de la Copa Perú termina en batalla campal

En el distrito de Yacanura, en Cajamarca, se desarrollaba el partido entre Gálvez FC y Deportivo Punre con total normalidad. Sin embargo, luego de una barrida cometida por el futbolista Christian Laura Duran en el minuto 77, el jugador del equipo contrario cae Luis Cuenca terminó tendido en el campo.

Ante ello, al ver a su compañero en el suelo, otro jugador hace caer a Christian Laura Duran colocándole el pie para que se tropezara. La falta de acción por parte del juez ocasionó que la hinchada de ambos equipos ingresara al campo de juego para enfrentarse. Incluso, atacaron a uno de los jugadores tras lo sucedido. En las imágenes se ve que van en contra del árbitro, principalmente.

Policía interviene y evita una "tragedia"

La Policía Nacional tuvo que intervenir a fin de evitar que la situación escale y se salga de control. Algunos hinchas intentaron agredir físicamente al árbitro del partido, pues se mostraron en desacuerdo con la falta de acción luego de las faltas cometidas.

En tanto, el futbolista Luis Ángel Cuenca terminó con el peroné fracturado y con la ruptura de los ligamentos del tobillo. "Intenté bajar un poco y viene el jugador a hacerme la falta. Me trato de levantar y veo que mi tobillo está dislocado, decido no moverme", sostuvo el deportista, quien no podrá jugar en al menos un año.

